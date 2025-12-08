Victoria tardía del Haro ante el Balsamaiso

El Haro Deportivo consiguió una importante victoria en el estadio Luis de la Fuente frente a la Peña Balsamaiso, que le coloca en el octavo ... puesto de la clasificación. Partía del 12, instalado en una zona media con puntuaciones muy ajustadas, ya que solo distaba dos puntos del octavo clasificado.

Así, los jarreros recibían al colista después de una dolorosa derrota frente al Autol por tres goles a cero, por lo que tenían la necesidad de sumar puntos para no descolgarse de la zona media de la tabla.

Por su parte, la Peña Balsamaiso llegaba de caer ante el Agoncillo en casa, en una nueva derrota que se sumaba a las 11 consecutivas cosechadas desde el inicio de la temporada.

Haro Portilla, Pérez, Gómez, Santurde (Fatahnai, 66), A. Zunzunegui, G. Zunzunegui (Areta, 81) Soriano, Tellería (Martínez Lacuesta, 66), Jaén (Essiam, 72), Uzal (Ruiz, 81) y Moreno. 3 - 0 Balsamaiso Suberviola, Plaza, John (Jabbi, 46), Munilla, Medrano (Djamal, 89), González (García, 76), Barahona (Vásquez, 76), Mbia (Araar, 76), Santos, Lorente y Zannouti. Goles: 1-0, min. 73, A. Zunzunegui; 2-0, min. 77, A. Moreno; 3-0, m. 88. A. Zunzunegui.

Árbitro: Fabio Caro, amonestó a Jaén, Pérez y Moreno, del Haro, y Medrano y Araar, del Balsamaiso.

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un mero trámite para los jarreros a juzgar por los datos sobre el papel -los logroñeses cuentan con cuatro puntos conseguidos en cuatro empates-, finalmente no fue una tarea tan sencilla como se esperaba, al menos durante la primera mitad del partido.

Y es que el primer tiempo transcurrió sin goles, aunque sí se fueron sucediendo algunas ocasiones por parte de ambos conjuntos, aunque la posesión se alternaba entre ambos campos sin un protagonista claro.

Llegó el descanso con tablas en el marcador, que reflejaban la igualdad que existía sobre el terreno, pero tras la reanudación del encuentro el juego no varió sustancialmente por parte de ninguno de los equipos.

Sin embargo, en unos frenéticos minutos finales, el Haro Deportivo, que pareció encontrar el hueco en la portería del guardameta visitante, se adelantó en el marcador.

Fue gracias a una falta directa lanzada por Aitor Zunzunegui bien colocada en la escuadra, que sorprendió a Suberviola por la dificultad para detenerlo. Pocos minutos después llegó el gol de Aitor Moreno, y a tres minutos del final fue el propio Zunzunegui quien selló a victoria en el encuentro.

Y del colista al líder del grupo XVI de la Tercera riojana, ya que la próxima jornada el Haro viajará a Logroño para enfrentarse al Varea, de nuevo en lo más alto de la tabla.

Con treinta puntos y nueve victorias de trece partidos disputados, y únicamente una derrota, los de la barriada logroñesa se alzan como uno de los equipos más rocosos de esta temporada.

En la siguiente jornada, el Haro despedirá el año en el Luis de la Fuente, en un derbi riojalteño ante La Calzada.