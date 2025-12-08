LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aitor Moreno, autor del segundo gol, se enfrenta al guardameta Suberviola del Balsamaiso. Donézar
Fútbol | Tercera Federación

Victoria tardía del Haro ante el Balsamaiso

Las tablas en el encuentro se mantuvieron hasta los últimos minutos, cuando los jarreros despertaron y se impusieron con claridad

María Caro

María Caro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:23

El Haro Deportivo consiguió una importante victoria en el estadio Luis de la Fuente frente a la Peña Balsamaiso, que le coloca en el octavo ... puesto de la clasificación. Partía del 12, instalado en una zona media con puntuaciones muy ajustadas, ya que solo distaba dos puntos del octavo clasificado.

