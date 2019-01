El Vianés logra frenar al Yagüe Francis y Montoya, que debutaba con el Vianés, pelean por el balón. / Miguel Herreros Los navarros cortan con un empate la racha victoriosa amarilla IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 7 enero 2019, 10:20

Llegaba el Yagüe a Viana instalado en puestos de 'play off' y tras haber conseguido la victoria en sus últimas seis citas. No se marchó derrotado, pero sí vio frenada esa marcha triunfal, ya que no pudo pasar del empate sin goles ante el conjunto local.

0 Vianés Óscar, Aingeru, Guillermo, Quintana, Santi, Pablo Vega, Jesús, Montoya (Diego López, m. 69), Bruno, Carlos y Dani Reinares (Villares, m. 85). 0 Yagüe Miguel, Gorka, Murias, Justino, Ousmane (Pablo, m. 46), Francis, Jair (Rubén, m. 72), Villalta (Rafa, m. 46), Alberto, Movellán y Vitorica. Goles No hubo. Árbitro Bárcenas, ayudado en las bandas por Ceniceros y Sarabia. Amonestó a los locales Aingeru y Pablo Vega, así como a los visitantes Villalta, Gorka, Jair, Movellán y Rubén.

No ganó el Yagüe y, además, gozó de menos ocasiones que sus oponentes. El Vianés mostró un alto nivel competitivo y sus jugadores no dieron por perdido ningún balón, haciendo así que los futbolistas del bloque amarillo no se sintieran cómodos en casi ningún momento.

Así se dibujó un partido muy intenso con ocasiones para ambos contendientes en los primeros minutos de juego. Vitorica pudo adelantar a los visitantes tras un pase en profundidad de Gorka, pero su disparo fue repelido por Óscar. Mientras, en el área contraria, Montoya, que ayer se estrenaba con los navarros, dispuso de una gran oportunidad al contragolpe, pero en el último control el esférico se le marchó demasiado largo y Miguel se hizo con él.

Ninguno de los dos conjuntos lograba hacerse con el control del juego y eso provocaba que las llegadas resultaran imprevisibles. Podía llegar el gol en cualquiera de las dos áreas y, de hecho, antes del descanso de nuevo los dos equipos lo acariciaron. Primero lo tuvo en sus botas Dani Reinares, pero su disparo se marchó alto y después lo intentó Justino. Al central del Yagüe le salió un tiro demasiado centrado ante el que el guardameta del Vianés no sufrió.

En la segunda mitad, Gonzalo Sánchez buscó dar otro aire a su equipo con la entrada en el campo de Pablo y Rafa, pero los amarillos no tuvieron ayer su mejor día. Es más, si en el primer acto las ocasiones habían estado repartidas entre los dos equipos, tras el descanso las más claras llevaron siempre la firma navarra. Jesús y Quintana lo intentaron, pero quien estuvo más cerca fue su compañero Pablo Vega. Cuando el encuentro estaba próximo a concluir, el mediocentro enganchó un excelente disparo desde fuera del área que se marchó fuera tras ser tocado por Miguel y repelido por el larguero. El balón no entró y el empate sin goles fue el resultado final.