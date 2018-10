El Varea salva un punto ante un buen Rapid de Murillo Álvaro pugna por el balón con Aitor y Manu Ballestero. / :: s. tercero El conjunto de Jorge Ochoa igualó en los minutos finales un 0-2 en contra I. G. Martes, 16 octubre 2018, 10:10

Logroño. El Varea salvó ayer un punto casi sobre la bocina. El conjunto de Jorge Ochoa igualó en los diez minutos finales un 0-2 en contra ante un Rapid de Murillo que realizó un gran trabajo y que finalmente tuvo que conformarse con el empate.

2 Varea Jordan, Diego Jiménez, Ovidio (Rocha, m. 61), Pini, Aitor, Alberto Gil (Álex Martínez, m. 65), Canela (Eneko Baquedano, m. 46), Chimbo, Manu Ballestero, Míchel y Rubén Pérez. 2 Rapid Rodrigo, Pastor, Pablo Baños, Víctor Alesanco, Toni, Montes, Pirri, Fugas, Canario, Álvaro y Miguel (Keita, m. 86)

El partido fue muy complicado para los locales y eso que antes de cumplirse el primer minuto de juego habían acumulado ya tres grandes oportunidades para haberse adelantado en el marcador. Rodrigo se lució primero ante los remates de Manu Ballestero y Rubén Pérez y Alberto Gil mandó después fuera un cabezazo.

Sin embargo, el primero en golpear fue el Rapid. Era el minuto 12 cuando Miguel le ganó la partida en un contragolpe a Ovidio, vio la incorporación de Canario y le cedió el esférico para que el centrocampista superara Jordan. Así se llegó al descanso.

El Varea no se encontró cómodo casi en ningún momento y su fútbol no resultó brillante. Aun así, sobre todo al comienzo de la segunda mitad, los de Jorge Ochoa llegaron en varias ocasiones al área rival, pero sus delanteros no estuvieron acertados. Sí lo estuvo de nuevo Miguel, el mejor del partido, para asistir a Álvaro y que el atacante hiciera el 0-2 en el minuto 73.

El Rapid hallaba de esa manera premio al gran trabajo colectivo realizado con anterioridad. Los murillenses derrocharon esfuerzo sobre el césped de Varea y eso les acabó pasando factura en un tramo final al que llegaron bastante cansados. El Varea aprovechó esa circunstancia y el empuje de necesitar marcar y no marcharse de vacío para colgar bastantes balones al área y en dos de ellos poner la igualada definitiva. Míchel consiguió el 1-2 y Rocha estableció el empate en una jugada en la que los visitantes pidieron una falta previa. El gol subió al marcador y los equipos se repartieron el botín.