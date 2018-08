TERCERA DIVISIÓN El Varea aguanta su primer triunfo Isra, del Yagüe, y Manu Ballestero, del Varea, saltan en busca del esférico, ayer en El Salvador. :: juan marín El conjunto de Javier Moncayo supera en El Salvador a un Yagüe que buscó el empate hasta el último minuto I. GARCÍA Martes, 28 agosto 2018, 12:13

Los primeros partidos de una temporada no son fáciles para nadie. Los jugadores todavía no han alcanzado un estado de forma óptimo y las sorpresas suelen ser más frecuentes que cuando la campaña está más avanzada. Sin embargo, ayer el Varea supo dar con la tecla para estrenarse con una victoria. No les resultó sencillo, eso sí, puesto que su rival, el Yagüe, no dio el choque por perdido en ningún momento y buscó hasta el final un punto que no consiguió.

1 YAGÜE Miguel, Gorka (Rafa, m. 60), Mario, Pablo, Asier, Francis, Jair, Vitorica, Gershon (Movellán, m. 50), Murias (Asturiano, m. 65) e Isra. 2 VAREA Jordan, Aitor, Pini, Rochela, Rocha, Canela, Varea (Alberto Gil, m. 77), Manu Ballestero, Chimbo (Álex, m. 70), Zárate (Míchel, m. 56) y Rubén Pérez. Goles 0-1, m. 57, Chimbo; 0-2, m. 65, Rochela; 1-2, m. 89, Isra. Árbitro Rodríguez Tejea, con Pérez y Bandaogo. Amonestó a los locales Gershon, Gorka, Asturiano e Isra; y a los visitantes Rubén Pérez, Pini, Canela y Manu Ballestero. Expulsó, por roja directa, a Rochela (m. 76).

Los dos equipos presentaron novedades con respecto al curso pasado. Gershon, Francis, Canela o Zárate, entre otros, ofrecieron sus primeras prestaciones en liga para sus equipos. También se estrenó en el Yagüe Vitorica y lo hizo, precisamente, ante su exequipo. El atacante, de hecho, fue el protagonista de la primera ocasión del partido, pero tras una buena jugada personal se encontró con la intervención de Jordan.

El Varea llevó la iniciativa del juego antes del descanso, pero a los de Javier Moncayo le costó mucho hallar la manera de hacer daño a la retaguardia local. Les faltó frescura a los arlequinados. Así, sus mejores argumentos ofensivos llegaron a balón parado. En esas lides destacó otro nuevo, Ovidio Rochela, quien remató fuera dos buenos envíos del eterno Chimbo. Los dos iban a ser protagonistas en la segunda parte.

Chimbo y Rochela fueron los autores de los tantos arlequinados e Isra anotó el gol de los locales

En ella, el Varea intensificó su dominio desde el saque inicial y Rubén Pérez gozó de una buena oportunidad, pero Miguel atajó con seguridad su cabezazo. Ese aviso se tradujo en gol poco después. Chimbo cambió el rol de asistente por el rematador para definir a la perfección ante el guardameta local tras recoger un pase interior.

Ese tanto abrió la contienda y sólo once minutos después, los arlequinados anotaron otro, acariciando así la victoria. Aquello que se había percibido durante el primer acto se confirmó: el Varea va a llevar, como es habitual, mucho peligro a balón parado este curso. No en vano, tiene buenos lanzadores y buenos rematadores. Y así se demostró con el segundo gol. Míchel puso un buen envío en el área y Rochela, esta vez sí, encontró portería.

Parecía que ese 0-2 dejaba el encuentro finiquitado, pero fue en el tramo final cuando el Yagüe mostró su mejor versión. La entrada de Rafa, Movellán y Asturiano en el campo les dio profundidad y los amarillos supieron sacar partido de que su rival se había quedado en inferioridad por la roja directa de Rochela. De hecho, justo cuando se alcanzaba el minuto 90 Isra remató a la red un centro de Movellán, acortando distancias.

Durante el tiempo de descuento, el Yagüe siguió apretando y acabó el enfrentamiento en el campo rival. Es más, en la última jugada Pablo no consiguió dar dirección a un cabezazo desde una buena posición para marcar, esfumándose así las opciones de igualada locales.