Partido entre la UD Logroñés B y el Haro en la Ciudad Deportiva. Miguel Peche
Fútbol | Tercera

El último superviviente de la Tercera riojana

El filial blanquirrojo no ha estrenado su casillero de derrotas mientras que el liderato se le resiste en manos del Varea

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

Once jornadas completas han pasado desde el inicio de la temporada, allá por el primer fin de semana de septiembre. A día de hoy, con ... un pie casi en diciembre, es la UD Logroñés B la única de los dieciocho equipos que configuran el grupo riojano que no conoce lo que es perder este curso. Un título de invicta que hasta hace apenas una semana compartía con el Anguiano y que, pese a lo que se puede presuponer, no lleva implícito el primer puesto de la tabla. El liderato aún se le resiste a los blanquirrojos, aunque cada vez se encuentren más cerca de volver a inscribir su nombre en él.

