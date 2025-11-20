El último superviviente de la Tercera riojana

Once jornadas completas han pasado desde el inicio de la temporada, allá por el primer fin de semana de septiembre. A día de hoy, con ... un pie casi en diciembre, es la UD Logroñés B la única de los dieciocho equipos que configuran el grupo riojano que no conoce lo que es perder este curso. Un título de invicta que hasta hace apenas una semana compartía con el Anguiano y que, pese a lo que se puede presuponer, no lleva implícito el primer puesto de la tabla. El liderato aún se le resiste a los blanquirrojos, aunque cada vez se encuentren más cerca de volver a inscribir su nombre en él.

El equipo al mando de Yayo Urzay sigue demostrando cada curso que pasa que merece un premio mayor del que ha logrado estos últimos años como consecuencia de su situación como filial. Cuna de prometedores futbolistas que o bien se han ido fuera de La Rioja o por contra han promocionado al primer equipo, esta temporada se ha apostado por subir a gran parte del División de Honor para confeccionar una de las plantillas más jóvenes de Tercera. Es más, muchos de ellos ni siquiera son mayores de edad. Una apuesta arriesgada, pero que está generando sus frutos al plantar cara a vestuarios mucho más maduros, tanto en lo personal como en lo deportivo.

Puede que sea esa frescura la clave de su éxito, o puede que sea su regularidad como local y visitante. Y es que es el único club del grupo XVI que todavía no ha estrenado su casillero de derrotas sumando en todos y cada uno de los partidos que ha disputado este curso. Sin embargo, no encabeza la tabla ya que es el Varea el que se mantiene en el liderato con 24 puntos, aunque el empate de los del barrio logroñés con el Calahorra (1-1) del pasado domingo ha permitido que sus rivales más directos reduzcan la brecha. Caso del Promesas, que se sitúa a tan solo un punto de diferencia.

El filial blanquirrojo es segundo y ha pasado a convertirse en el último superviviente del grupo tras ganar al Anguiano el pasado domingo en Isla (0-2), ya que hasta esa jornada ambos compartían el lujo de no conocer la derrota. El doblete de Cayetano en tierras serranas hizo posible la conquista de Isla y reducir la brecha aprovechando el tropiezo en La Planilla del Calahorra.

La zona alta de la tabla está cada vez más ajustada y, por ende, el ascenso directo que solo consigue el primer clasificado esta más que disputado. La pelea está abierta con tan solo cuatro puntos de diferencia entre el líder y el equipo que marca la promoción. Aún ha terminado ni la primera vuelta, pero todo hace apuntar a que habrá que esperar a las últimas jornadas para conocer el nombre del ganador.

De momento, la UD Logroñés B quiere mantener su imbatibilidad y este domingo buscará hacerlo posible contra el Pradejón en Valdegastea.