Los jugadores de la UDL B y el Haro esperan a la salida de un córner. M. P.
Fútbol | Tercera Federación

El Haro planta cara a una UDL B que rascó un punto al final

El filial blanquirrojo reaccionó en la última media hora para igualar un choque que los jarreros tuvieron encarrilado

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:31

La UD Logroñés B y el Haro firmaron tablas (2-2) en un encuentro que dejó dos lecturas diferenciadas. Los jarreros dominaron al inicio y ... gozaron de una ventaja de dos goles para el minuto 48; sin embargo, los blanquirrojos reaccionaron al final y rascaron un punto que parecía complicadísimo.

