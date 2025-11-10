El Haro planta cara a una UDL B que rascó un punto al final

La UD Logroñés B y el Haro firmaron tablas (2-2) en un encuentro que dejó dos lecturas diferenciadas. Los jarreros dominaron al inicio y ... gozaron de una ventaja de dos goles para el minuto 48; sin embargo, los blanquirrojos reaccionaron al final y rascaron un punto que parecía complicadísimo.

Miguel, Iñaki, Daniel, Caye (Aldama, 80), Rafa (Joaquín, 72), David (Jens, 46), Alejandro, Imanol, Nesta (Ángel, 80), César (Raúl, 31) y Aieko. UD LOGROÑÉS B 2 - HARO 2 Arturo, Gaizka, Zunzunegui (Daniel, 67), Gorka (Adrián, 67), Xabier (Aitor, 46), Aimar (Luis, 46), Soriano, Beñat, Urrecho (Carlos Jaén, 83), Matthew y Yeray.

El arranque tuvo a la UDL B moviendo el balón, aunque sin profundidad ni capacidad para generar peligros claros. El Haro, bien ordenado e intenso, fue creciendo con el paso de los minutos y empezó a aprovechar cada pérdida local. Así llegó el primero de los jarreros a través de una acción rápida por la derecha de Urrecho, que puso un centro lateral para que Adrián Soriano empalmase de primeras en el segundo palo.

Con la ventaja, los jarreros se sintieron cómodos y dispusieron incluso de una ocasión clarísima para el segundo, neutralizada por Miguel bajo palos con una intervención espectacular a bocajarro. El guion no cambió tras el descanso, y el Haro volvió a golpear muy pronto. En el minuto 48, una incursión de Mario Urrecho por la izquierda acabó en un tiro que golpeó en el palo y terminó dentro para ampliar la renta visitante.

El partido parecía muy encarrilado para el Haro, sólido en defensa y efectivos en cada transición. Sin embargo, el tanto despertó al Promesas. El filial blanquirrojo empezó a generar peligro por fuera, ganó metros y metió al rival en su campo. El 1-2 llegó tras una buena acción dentro del área en la que Arturo realizó una gran intervención, pero Caye aprovechó el rechace para recortar diferencias.

Con el gol y los cambios, el filial encontró ritmo, velocidad y presencia ofensiva. De hecho, antes del empate definitivo, Jens marcó de cabeza, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego. La igualdad llegó en una jugada muy similar: centro lateral desde la izquierda que Jens remató cruzado de cabeza para poner las tablas en el marcador.