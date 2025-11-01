La UDL B quiere aprovechar la mala racha del Agoncillo para seguir en lo alto

Novena jornada en la Tercera riojana y la parte alta de la tabla está más que ajustada. Del primero al quinto tan solo hay dos ... puntos de diferencia por lo que cualquier punto sumado es vital y una derrota puede ser letal. Al inicio de este fin de semana es la UD Logroñés B la que colidera la tabla junto a la Oyonesa y serán los blanquirrojos unos de los que primero salten al verde hoy.

Los de Yayo viajarán esta mañana a Agoncillo para disputar su encuentro contra los avioneros en el San Roque, a las 12.00 horas. Un triunfo a domicilio permitiría a los logroñeses dormir con cierta ventaja en la tabla y lo buscarán con ahínco aprovechando la mala racha que lleva arrastrando el Agoncillo las últimas semanas. Y es que el vestuario de Marcos Rodríguez se encuentra al borde de los puestos de descenso al encadenar tres derrotas seguidas.

El otro choque del día se resolverá a en El Salvador a las 16.00 horas. El Yagüe como anfitrión en su feudo recibirá al recién ascendido San Marcial con el objetivo de volver a la senda de la victoria y, por ende, de ocupar de nuevo uno de los puestos hegemónicos. Y es que el conjunto de la barriada, después de un arranque espectacular llegando incluso al segundo puesto, salió la pasada jornada de la zona de privilegio tras su ajustada derrota en Isla contra el Anguiano (3-2).

Mientras tanto, los cigüeños llegan con la moral alta y en mitad de tabla después de que la jornada pasada se trajeran tres valiosos puntos de la casa de La Calzada. Esta tarde pelearán por hacer lo mismo en Yagüe.