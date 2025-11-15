LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campo de El Salvador, del Yagüe. Justo Rodríguez
Tercera Federación

El Arnedo visita la casa del Yagüe buscando un triunfo que le acerque al liderato

La entidad arnedana llega a este encuentro con una de las mejores rachas de la categoría aunque con el pobre empate ante el San Marcial de la pasada jornada todavía en la mente

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

La undécima jornada arranca esta tarde con la disputa de tres partidos, dos de ellos en Logroño y otro en Agoncillo. Uno de los ... choques de la capital se resolverá en el campo de El Salvador del barrio de Yagüe donde el conjunto amarillo recibirá a un Arnedo que quiere seguir pisándole los talones al líder del grupo, el Varea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  8. 8 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  9. 9 El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»
  10. 10

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Arnedo visita la casa del Yagüe buscando un triunfo que le acerque al liderato

El Arnedo visita la casa del Yagüe buscando un triunfo que le acerque al liderato