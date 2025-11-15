El Arnedo visita la casa del Yagüe buscando un triunfo que le acerque al liderato

La undécima jornada arranca esta tarde con la disputa de tres partidos, dos de ellos en Logroño y otro en Agoncillo. Uno de los ... choques de la capital se resolverá en el campo de El Salvador del barrio de Yagüe donde el conjunto amarillo recibirá a un Arnedo que quiere seguir pisándole los talones al líder del grupo, el Varea.

La entidad arnedana llega a este encuentro con una de las mejores rachas de la categoría aunque con el pobre empate ante el San Marcial de la pasada jornada todavía en la mente. Los riojabajeños no pudieron pasar del empate sin goles ante uno de los equipos recién ascendidos desde Preferente para agrandar la brecha que le separa del primer puesto a tres puntos. Son segundos con 20 puntos, los mismos que la UD Logroñés B y Anguiano automáticamente después en la clasificación.

Mientras que este partido tiene un objetivo claro por la parte alta de la tabla, los otros dos choques del día enfrentará a equipos de la zona más humilde. El Agoncillo intentará aprovechar su encuentro contra un Autol en puestos de descenso para extender sus buenas sensaciones y asentar su tendencia al alza tras encadenar dos jornadas sumando después de sumar un meritorio empate contra el Promesas (1-1) y golear al Bercero (1-6).

Lo mismo buscará hacer el Villegas con la visita del actual colista del grupo a La Ribera. Los logroñeses quieren seguir escalando posiciones para alejarse del peligro superando a un Balsamaiso hundido en la tabla con cuatro puntos que aún no conoce lo que es ganar esta temporada.