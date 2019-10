Fútbol | Tercera División Un rodillo de tres minutos Navajas, que marcó para el Anguiano, juega el balón rodeado de futbolistas del Comillas. / Jonathan Herreros El Anguiano sentencia el partido ante el Comillas al inicio del segundo periodo y se reafirma en el liderato IÑIGO ZABALA Domingo, 20 octubre 2019, 21:45

Tres minutos le bastaron al Anguiano para finiquitar el partido. Del minuto 50 al 53, los visitantes acabaron con cualquier tipo de esperanza azul convirtiendo el resto del encuentro en un mero entrenamiento que consolida a los serranos en la primera posición tras el empate del Arnedo.

1 COMILLAS Arróniz, Adrián, Pastor (Esquibel, m.46), César (Alexandru, m.74), Juan (Eduardo, m.66), Ángel, Borja, David, Víctor, Pablo, Ocón. 5 ANGUIANO Andrés, David, Juan, Héctor, Álvaro, Ignacio (Rodrigo, m.61), Efrén (Medrano, m.59), Guillermo, Manuel (Davvid, m.70), Israel, Pablo. Goles 0-1, m.30, David. 0-2, m.50, Israel. 0-3, m. 53, Manuel. 0-4, m.58, Navajas. 0-5, m.78, David. 1-5, m.84, Pablo. Árbitro David Ceniceros. Amonestó a David, César y Ángel. Incidencias Mundial 82.

Lo hicieron parecer muy fácil, porque desde el comienzo del encuentro buscaron el gol que dejara al borde de la lona al Comillas. Con un jugador como elemento diferencial. Desde la derecha, Efrén volvió loco a David, que ni con el recurso de la falta, ni con la ayuda de Borjita pudo pararle. Fue la mecha que encendió al Anguiano, que tras un saque de esquina desniveló el marcador con un gol con la testa de David. El defensa entró solo al área pequeña para conectar un fuerte remate imposible de desbaratar. 0-1.

Tras el gol, la tónica del partido no varió. El Comillas no estaba en el partido. Su juego combinativo con el que hace bandera, no apareció. Para revertir la situación, Javi Adán dio entrada en el descanso a Javier Esquibel. Un cambio para lograr tener la posesión que había perdido constantemente en los primeros 45 minutos. Pero la jugada no salió cara, y el Anguiano, metió la sexta marcha con tres goles en ocho minutos. Israel, con un tocado y ajustado golpe franco, hizo el segundo. Un plástico lanzamiento que sirvió de tentempié para el tsunami que se le avecinaba a los locales. Manuel, en una bonita jugada colectiva, se hizo con un balón muerto que dejó Arróniz tras una estirada, para conectar un letal disparo. 0-3, el partido acababa de firmar su armisticio. Navajas, con un potente disparo desde la frontal hizo el cuarto, y David, sin paliativos, remató a las mallas un centro desde la izquierda. Pablo, hizo el gol de la honrilla azulona con un disparo a bote pronto. El interior derecho fue sin duda el mejor jugador local.