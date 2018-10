Tercera El River remonta al Alfaro El rinconero Edu busca irse del alfareño Nevot. :: E.P. Los rinconeros son cuartos tras infligir la tercera derrota a sus vecinos ERNESTO PASCUAL Martes, 9 octubre 2018, 11:38

El River Ebro es pertinaz y quiere demostrarse que el buen inicio de temporada no es ni un buen sueño ni un espejismo. Ayer, con intensidad y entrega, logró remontar a un Alfaro que contó el derbi riojabajeño como su tercera derrota. Como un mal sueño más en este inicio de campaña en el que, entre bajas, lesiones y plantilla corta, no termina de encontrar qué equipo quiere ser.

2 RÍVER EBRO Álvaro, Víctor (Niño, min. 46), León, Zamora, Guti, Rubén, Dani, Edu (Abel, min. 62), Yerai, Iñaki y Miranda (Muñoz, min. 79) 1 ALFARO Heredia, Julen, Sastre, Igor, Héctor, Yuste (Carbonell, min. 84), Derick (Tabuenca, min. 67), Nevot (León, min. 54), Matute, Pirri y Bordagaray Goles 0-1, min. 6. Matute; 1-1, min. 31. Iñaki; 2-1, min. 48. Yerai. Árbitro Alcalde Mir, asistido por Domínguez y Gallardo. Amonestó a Zamora (min. 82) por el Ríver y a Julen (min. 37), Pirri (min. 72), Carbonell (min. 90) y al entrenador Salvatierra (m. 68) por el Alfaro.

El encuentro comenzó de cara para los blanquillos -ayer de azul-. Un mal cálculo en el bote de León lo ganó a la carrera Matute, que elevó sobre Álvaro para poner el 0-1 a los seis minutos de empezar. Con fresco viento racheado, el River no encontraba reacción, aunque lo buscó por la izquierda en el 10 con un tiro escorado por la defensa. En el 11, de nuevo Matute se llevó por velocidad una mala cesión atrás, lo recuperó León, se lo birló el blanquillo y marcó. Pero, entre las protestas alfareñas, el árbitro dictó que había cometido falta.

El Alfaro empezó a tocar y a tener balón con más claridad. Pero respondió el River estirándose por bandas, con velocidad y diagonales. En ese buen momento local llegó el empate, con un balón largo que controló Iñaki en el segundo paso y disparó cruzado.

Con las tablas en el marcador, los dos conjuntos se cerraban bien cuando el rival tenía balón y tocaba. Y ambos adolecieron la falta de un creador sobre la medular que abriera espacios y avanzara metros. Un nuevo fallo defensivo en la medular condicionó el resto del partido. Un mal control alfareño se lo llevó Yerai, levantó la cabeza, vio adelantado a Heredia y ajustó un lejano disparo desde 35 metros para poner el 2-1.

El Alfaro tuvo que volver a buscarse, mientras que el River respondía con intensidad y anticipaciones defensivas, desarbolando su juego raso. Con el paso de los minutos, el Alfaro ganó balón y terreno, metió al River en su parcela pero no encontraba el camino hacia el área. La entrada de León daba brío a la izquierda, desde donde llegaba un centro al segundo palo ante el que Matute no atinaba con el bote. Un cabezazo de Yuste a salida de córner, un gol anulado a Matute que llegaba por detrás al cabezazo peinado de Bordagaray, un disparo lejano de Tabuenca, un remate flojo desde el punto de penalti de Bordagaray... El Alfaro lo intentaba, pero no tenía fuerza ante la puerta rinconera.