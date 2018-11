El River golea a un Calasancio falto de físico en la segunda Los rinconeros celebraron la goleada ante el Calasancio. :: E.p. E. PASCUAL Sábado, 3 noviembre 2018, 11:38

rincón de soto. El River quiere seguir estando entre los mejores. Y en la tarde de ayer goleó con solvencia a un Calasancio al que se le hizo muy larga la segunda parte.

6 RIVER EBRO 1 CALASANCIO River Ebro Marín, Dani, Guti, Albert, Medrano, Niño, Abel, Miranda (Ismael, m. 66), Edu (Andoni, m. 76), Iñaki y Yerai (Mauleón, m. 71). Calasancio Iván, Asier (Salinas, m. 65), Rodrigo (Bastida, m. 10), Garza, Ortega, Víctor, Melón, Omar, Nilo, Rubén y Sacristán (Abel, m. 71). Goles 1-0, m. 13. Yerai; 2-0, m. 19. Miranda; 2-1, m. 25. Sacristán; 3-1, m. 48. Edu; 4-1, m. 70. Yerai; 5-1, m. 75. Ismael; 6-1, m. 80. Iñaki. Árbitro Martínez Lázaro con Lázaro y Losantos. Amonestó a Medrano del River y a Omar y Rubén del Calasancio.

A los amarillos se les torcieron los planes al inicio del partido. Rodrigo se marchaba lesionado por un fuerte choque con su portero Iván. Después, Iñaki disparaba cruzado y ya advertía a Iván, que respondía de estirada. Cuatro minutos después, en el 13, Miranda incursionó por la derecha para poner el centro para que Yerai empujara a gol. En el 19, Edu habilitó la entrada al área de nuevo de Miranda por la derecha, que elevó el balón ante la salida del guardameta para el 2-0.

Los rinconeros se complicaron en un saque de esquina en el que el balón se le cayó de las manos a Marín y Sacristán empujó a gol. El tanto sentó mal al River, que comenzó a buscar diagonales y juego directo, lo que le restó peligro. Sólo Abel tuvo un par de voleas, una que salió alta y otra, en el 45, ante la que se lució Iván con una estriada.

El River salió a la segunda a otra cosa. Comenzó a tocar en raso. En el 48, Abel puso una falta medida al cabezazo en plancha de Edu, libre de marca. Con el tercero en el marcador, los rinconeros encontraron su juego y fue una oleada de ocasiones ante un Calasancio vencido por el físico. Fueron muchas las opciones, pero hasta el 70 no puso Yerai el cuarto, al controlar un centro de Edu y rematar a la media vuelta. Un duro disparo cruzado por la derecha de Ismael en el 75 y una entrada por la izquierda de Iñaki batiendo raso en el 80 cerraron el marcador.