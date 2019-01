La SDL recupera sensaciones Herce, jugador de la Sociedad Deportiva Logroñés, golpea el balón durante el encuentro de ayer en el Mundial'82. / Sonia Tercero Los blanquirrojos superan al Vianés y aprovechan la derrota del Haro para quedarse a cuatro puntos del liderato IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 22 enero 2019, 10:14

Después del mal partido y de la dura derrota sufrida la jornada anterior frente al Rapid de Murillo, la Sociedad Deportiva Logroñés recuperó ayer sensaciones positivas contra el Vianés. Los blanquirrojos fueron superiores a sus rivales y se impusieron, aunque tuvieron que esperar a la segunda parte para configurar su triunfo.

3 SD Logroñés De Prados, Sito Castro, Arpón, Chacón (Ledo, m. 86), Miguel, Rojas, Herce, Naceur, Toledo (Borja Aizpún, m. 73), Lacruz e Imanol (Viti, m. 78). 0 Vianés Óscar, Aingeru, Guillermo, Quintana, Diego Pérez (Octavio, m. 68), Bruno, Carlos, Diego López, Montoya (Villares, m. 79), Santi y Dani Reinares (Javier Moreno, m. 79). Goles 1-0, m. 49, Imanol; 2-0, m. 68, Chacón; 3-0, m. 79, Viti. Árbitro Óliver Lázaro, ayudado en las bandas por Cristian Pérez y Mario Santibáñez. Amonestó a Diego Pérez, Bruno y Meoqui, todos ellos jugadores del Vianés.

Los de David Ochoa mejoraron su rendimiento ante un equipo, el navarro, que ya fue capaz de sorprenderles en la primera vuelta. Ayer, sin embargo, apenas pudo poner en aprietos a De Prados. Lo intentó en alguna ocasión en la primera mitad, pero sin tiros peligrosos para el guardameta local.

La Sociedad, por su parte, se mostró más precisa que en ocasiones anteriores y pudo irse al descanso ya con ventaja. De hecho, Imanol dispuso de tres claras oportunidades para anotar, pero en dos de ellas se encontró con las buenas intervenciones de Óscar y en la otra su disparo se marchó rozando el palo de portería navarra.

No estuvo acertado el goleador blanquirrojo antes del descanso, pero en su primera ocasión del segundo acto no falló. Tras un centro de Naceur desde la banda derecha, el ariete conectó un disparo ajustado que el cancerbero rival no pudo despejar.

Ese gol aportó tranquilidad a una SDL que no vio peligrar su triunfo. Los de Ochoa controlaron el encuentro y aprovecharon sus llegadas para sentenciar. Chacón, a la salida de un saque de esquina, anotó el segundo y Viti aprovechó una buena dejada de Naceur para hacer el tercero en el primer balón que tocaba.

Con la victoria, los blanquirrojos se quedan a cuatro puntos del Haro, líder, y los navarros siguen fuera del descenso, con un punto de renta sobre el antepenúltimo clasificado.