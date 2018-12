Fútbol. Tercera división El Rapid asesta un duro golpe al Calasancio y suma los tres puntos LA RIOJA Logroño Martes, 4 diciembre 2018, 10:27

El Rapid de Murillo alcanzó una victoria muy importante ante un rival directo por la permanencia como es el Calasancio y se aleja tímidamente de las plazas de descenso, mientras que los colegiales continúan en estado de alerta roja. Un gol de Miguel instantes antes del descanso selló la fortuna de unos y otros.

1 RÁPID Álvaro Martínez, David (Pastor, m. 67), Toni Escobedo, Aguado, Baños, Pirri, Emilio, Varea (Fugas, m. 89), Miguel, Canario y Álvaro (Santolaya,m. 85). 0 CALASANCIO Iván, Asier, Ortega, Merino, Pipo, Víctor Nicolás, Castro, Omar (Melón, m. 66), Nilo (Ausejo, m. 76), De Val y Edu García. gol: 1-0, m. 32. Miguel. ÁRBITRO: Montoya.Ayudado por De la Hoya y Ceniceros. Amonestó a los locales Pirri, Álvaro y Pastor;y al visitante Víctor Nicolás.

Había mucho en juego, por lo que el partido no fue brillante. Se trataba de ganar y el Rapid interpretó mejor esa partitura triunfal. Era un partido de pelea y ahí el cuadro de Murillo de Río Leza se desenvuelve bien. Una vez alcanzado el gol el reto era defenderlo ante un adversario que no es previsible sobre el césped. Buscó el fútbol directo y no lo encontró.