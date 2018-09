«La propuesta del Varea ha sido tan ilusionante como para volver a entrenar» Jorge Ochoa, durante su etapa de entrenador de la Oyonesa. :: jonathan herreros El nuevo técnico arlequinado regresa a los banquillos después de tres años de ausencia Jorge Ochoa Entrenador del Varea I. G. LOGROÑO. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:51

Tres años después, Jorge Ochoa regresa a Tercera como técnico del Varea. Según expone, en sus previsiones no estaba volver a los banquillos, pero no ha podido rechazar la «ilusionante» propuesta arlequinada. Ochoa llega con Santi Ruiz-Carrillo como ayudante con la intención de mejorar el rendimiento de los logroñeses, quienes sólo han logrado tres puntos en las cuatro primeras jornadas ligueras.

- ¿Cómo afronta su regreso a los banquillos de Tercera División?

- Con ilusión y con responsabilidad. Para hacerse cargo de un equipo como el Varea hay que intentar aportar lo máximo posible desde el banquillo porque hay muy buenos jugadores y hay que estar a la altura de ellos.

- ¿Por qué ha decidido volver ahora y no antes?

- He estado tres años sin entrenar porque no me gusta demasiado pertenecer al mundo del fútbol. Sin embargo, la propuesta del Varea ha sido tan ilusionante como para volver a entrenar, ya que tampoco tenía intenciones de hacerlo. Además, he jugado en este club y, por esa razón, me siento de alguna manera identificado con él. Se ha juntado todo y, como es lógico, también me han convencido la confianza que me transmiten los responsables de la entidad y el nivel de las instalaciones con las que contamos.

- Coge el equipo tras la cuarta jornada y con tres puntos. Tiene tiempo para reconducir la situación.

- Sí. Es cierto que no he trabajado con el equipo durante la pretemporada, pero me consta que la labor ha sido buena, y tampoco he confeccionado la plantilla, pero no creo que hubiera podido hacer una mejor que la tenemos. En ese sentido, no tengo excusas.

- ¿Conoce bien a los jugadores con los que va a trabajar?

- Sí. Una cosa es que haya estado tres años sin entrenar y otra es que no haya estado siguiendo la Tercera riojana. Conozco a la mayoría porque, en muchos casos, he competido con ellos y, aunque es cierto que a algunos no los he tratado, eso no va suponer ningún problema.

- ¿En qué cree que debe hacer hincapié en estos primeros días?

- Creo que los jugadores tienen que reconocer las razones por las que no tienen los puntos que, a priori, pensaban que iban a sumar a estas alturas de la temporada. Pienso que la plantilla ya sabe los motivos, pero tiene que interiorizarlos porque, a partir de ahí, se podrá mejorar.

- ¿El objetivo es el 'play off' de ascenso?

- Siempre he tenido la misma máxima durante todos los años que he sido entrenador. No me planteo metas a largo plazo, sino que sólo me fijo en el partido siguiente y en hacer todo lo posible por conseguir los tres puntos.