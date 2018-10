La UDL Promesas recupera la senda de la victoria y se coloca cuarta La UDL Promesas durante un ataque ayer. :: justo rodríguez Los rojiblancos ganan al Rapid de Murillo y rompen la mala racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria LUCÍA FUENTE LOGROÑO. Martes, 30 octubre 2018, 09:34

La UDL Promesas ganó 4-2 al Rapid de Murillo, tras tres partidos sin conocer la victoria (dos empates y una derrota), y se colocó cuarto en la clasificación, a expensas de los partidos de hoy. Por su parte, los murillenses cierran su racha de cuatro partidos sumando (dos empates y dos victorias) en un duelo en el que los locales impusieron su juego.

Cuando todavía más de un aficionado buscaba el sitio más resguardado, Kike adelantó a la UDL Promesas con un balón cruzado tras una buena combinación del filial blanquirrojo. Era el minuto tres y el cuero acababa de empezar a rodar.

4 UDL Promesas Adri González, Tati, Medrano (Alonso, min. 62), Viguera, Albert, Carballo (Mario, min. 75), Kike, Juanjo, Alí, Adrián (Gordo, min. 70), Andrés. 2 Rapid Álvaro, Aguado, Toni, Alesanco, Baños (Santolaya, min. 64), Pirri (David, min. 60), Emilio, Álvaro, Miguel, Canario y Santos (Pablo, min. 70). GOLES 1-0, min. 3, Kike; 1-1, min. 11, Santos; 1-2, min. 16, Alesanco; 2-2, min. 27, Albert; 3-2, min. 31 Viguera; 4-2, min. 52, Carballo. ÁRBITRO Guillermo Paz Santa Cruz asistido por Laura Bezares y Alba Covaleda.

Lejos de amedentrarse el Rapid siguió jugando como si el gol no hubiera subido al marcador. Primero Santos consiguió el empate con un golpeo desde fuera del área, en el que ganó por arriba a Adri González, y, a los pocos minutos, fue su compañero Alesanco quien de cabeza adelantó a los murillenses. No obstante, la UDL Promesas no cambió su juego y a balón parado dio la vuelta al encuentro. Primero, Albert con un golpeo de cabeza tras un córner y, tras él, Viguera remató con acierto una falta para poner el 3-2 y mandar el partido al descanso.

A los diez minutos de reanudarse el choque, Carballo enganchó una volea magnífica para fijar el 4-2 definitivo que el Rapid no supo cómo voltear.