Los primeros en volver al trabajo :: juan marín La plantilla del Autol regresó a los entrenamientos el pasado jueves y ayer lo hicieron la del Varea y la del Yagüe I. GARCÍA/P. SÁENZ/V.S. Lunes, 23 julio 2018, 23:29

logroño. La temporada 2018-2019 del grupo riojano de Tercera División ha echado a andar con el comienzo de los entrenamientos de los equipos participantes en la categoría. Ya son tres los bloques que han vuelto al trabajo con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma posible al comienzo del curso.

El recién ascendido Autol fue el más madrugador. Inició la preparación el pasado jueves y la retomó ayer con una treintena de futbolistas a las órdenes de Juanjo Rubio, encargado de ir decidiendo cuáles conforman la plantilla definitiva. El técnico tiene claro su objetivo para el presente ejercicio. «Seguramente seamos el equipo que menos experiencia tiene en Tercera y nuestra meta tiene que ser la permanencia», apunta. «Y por eso tenemos que ser muy fuertes física y tácticamente», añade. Para lograrlo, los riojabajeños mantienen la base de la plantilla del ascenso.

AUTOL La plantilla Porteros Jordan y Víctor Pradas (Varea División de Honor) Defensas Aitor (Varea DH), Pini, Rocha, Andrés (Varea DH), Diego Jiménez (SD Logroñés) y Alberto Gil. Centrocampistas Gonza, Eduardo Varea (Agoncillo), Javier Esquibel 'Rubio' (Varea DH), Chimbo, César Balda (Varea DH), Míchel (Calahorra) y Sergio Canela (Izarra). Delanteros Rubén Pérez, Álex Martínez (Osasuna División de Honor) y Manu Ballestero. La plantilla Porteros Miguel Arraiz y Guti (Juvenil Nacional EDF). Defensas Javi Guerrero (Villegas Tercera División), Miguel Sánchez, Mario Imaz, Ojeda (Varea Juvenil Nacional), Javier Movellán, Asier González y Pelayo (Valvanera Juvenil Nacional). Centrocampistas Omar Martínez y Jair Vargas. Delanteros Vitorica (Varea Tercera División), Alberto (Varea Juvenil Nacional), Miguel Ángel Fernández, Iván Murias e Israel Duval. La plantilla Porteros Ángel, Miguel García y Asier Gurrea (River Ega) Defensas Nene, Fran Calvo (River Ebro), Rubén, Sandoval, Solana, Jony, Adrián Malo y Churro (Arnedo FS). Centrocampistas Ramón, Víctor Merino, Chechu (Aldeano), Cabezón, Edu Hache (Brea), Roberto Valiente, Alejandro Lacueva, Víctor Tomé (Arnedo), David Martínez y Asier. Delanteros: Varea, Herce, Manrique, Octavio, Óscar, Palacios (Calahorra), Rufi, Arnedo y Calvo. Entrenador Javier Moncayo Entrenador Juanjo Rubio

El objetivo del Varea es muy diferente. «Queremos, como mínimo, jugar el 'play off' de ascenso y si no lo conseguimos sería un fracaso y yo no volvería a entrenar a este equipo», sentencia Javier Moncayo, entrenador de los arlequinados. Los logroñeses, además, han optado por hacer una notable renovaciones en su plantilla, dando la alternativa a futbolistas del bloque juvenil de la entidad y reforzándola con nombres importantes en la categoría como Míchel, Diego Jiménez o Eduardo Varea, entre otros. «Todo tiene un ciclo y pensamos que era el momento de darle una vuelta tanto a la plantilla como al cuerpo técnico, que lo hemos ampliado», reconoce el dueño del banquillo del Varea, quien también contará con varios futbolistas a prueba.

El Yagüe, que al igual que los de Moncayo comenzó ayer sus entrenamientos, se prepara para, al menos, repetir el buen rendimiento de la pasada campaña. La plantilla tuvo su primera toma de contacto con Gonzalo Sánchez, nuevo entrenador del equipo, quien valora «la calidad y el potencial de una plantilla joven» con la que espera «mantener la categoría, ir creciendo y quedar lo más arriba posible». Para ello mantiene una base de once jugadores de la temporada pasada y, de momento, seis fichajes. Además, en la pretemporada contará con diez futbolistas a prueba de los que espera poder quedarse con «al menos cuatro o cinco».

A lo largo de los próximos días irán incorporándose al trabajo el resto de los equipos del grupo riojano. El Rapid de Murillo, que inicia hoy los entrenamientos en El Rozo, es el siguiente.