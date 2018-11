Premio excesivo para el Varea en Sendero

La predisposición del Arnedo por llevar el peso del partido no fue suficiente para frenar a un Varea que salió de Sendero con una victoria bajo el brazo. Un premio demasiado grande para lo acontecido, ya que no alcanzaron la meta arnedana en demasiadas ocasiones. Eso sí, cuando lo hicieron, fueron letales.

0 Arnedo Pablo, Pitu, Lumbreras, Alfonso, Favio, Pablo Robles (Trincado, m.75), Iván (Montoya, m. 79), Chus, Iñigo, Vania y Alex (Zabala, m.66). 2 Varea Jordan, Manu, Rocha, Gil, Aitor, Marcos, Alex, Eneko, Rubén (Iker, m. 82), Balda (Canela, m. 66) y Michel (Andrés, m. 79). goles 0-1, m. 79: Rubén; 0-2, m. 92: Alex. Árbitro Acero Pradera, con Acero y Van Dende. Mostró amarilla por el Arnedo a Iñigo, Iván y Lumbreras; y por el Varea a Jordan, Aitor, Balda, Michel y Canela.

La primera mitad no contó con ocasiones claras, pero fueron los blancos quienes llevaron el ritmo, recuperando el fútbol alegre de las primeras jornadas. Buscaron la portería del Varea desde las bandas, aunque sin disparos. No aportó demasiadas novedades al encuentro el paso por vestuarios y el marcador continuó sin moverse. Aunque el Arnedo siguió siendo superior y gozando de la posesión, ante un Varea muy conformista, las ocasiones no llegaban.

El Varea aprovechó la primera llegada al área arnedana para abrir el marcador, por medio de Rubén Pérez. Una ventaja que llevó a los de Jorge Ochoa a replegar sus líneas. La última jugada, un saque de esquina a favor del Arnedo con todos al remate, acabó en una contra protagonizada por un veloz Álex, que anotó el segundo.