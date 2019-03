La pelea por no descender a Regional Preferente se comprime Entre el Alberite y el Rapid hay cuatro puntos de diferencia. : / Miguel Herreros Entre el decimoquinto y el decimonoveno clasificado del grupo riojano solo hay cuatro puntos de diferencia IÑAKI GARCÍA Logroño Viernes, 29 marzo 2019, 10:20

Ocho partidos quedan para que finalice la campaña en el grupo riojano de Tercera División y todavía no hay nada decidido. En concreto, la pelea por no descender se presenta bastante comprimida en este tramo definitivo de la competición, ya que las diferencias no son, ni mucho menos insalvables.

Es cierto que el Agoncillo se ha quedado algo descolgado en esa pugna, ya que ve la permanencia a seis puntos, pero entre los equipos que preceden a los avioneros las distancias son mínimas. De hecho, solo cuatro puntos separan a cinco conjuntos, los que ocupan de la decimoquinta a la decimonovena posición clasificatoria: Alberite (26 puntos), Calasancio (25), Vianés (24), Autol (23) y Rapid de Murillo (22).

Actualmente, los murillenses y los catones son los dos inquilinos de la zona de descenso, aunque sus trayectoria son muy distintas. El Rapid acumula diez jornadas sin ganar y el Autol se ha llevado el triunfo de sus dos últimos compromisos. Fueras de las plazas de castigo están el Vianés, el Calasancio y el Alberite, pero ninguno de ellos puede confiarse.

Quienes sí que han dejado muy encarrilada su permanencia en las últimas semanas son la Oyonesa, el Berceo y La Calzada. Sus respectivas rentas sobre el descenso (10, 8 y 7 puntos, respectivamente) les otorgan tranquilidad.