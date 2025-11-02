La Oyonesa quiere mantener su imparable racha en Haro

M. H. Logroño. Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

El empate de ayer de la UD Logroñés B en casa del Agoncillo (1-1) permitió que el Promesas mantuviera su liderato en la categoría a falta de la disputa del resto de partido durante el día de hoy. Es la Oyonesa su rival más directo en la cabeza de la tabla y uno de los equipos con mejor dinámica de la categoría con una imparable racha de cinco victorias seguidas. Esta tarde, en el Luis de la Fuente, buscarán aprovechar el tropiezo del filial para extender su gran momento y superarle para hacerse con el liderato de la categoría.

En el lado radicalmente opuesto, el actual colista de la Tercera riojana, el Balsamaiso, visitará la casa de un Comillas que también ve peligrar su lugar en la categoría. El último se mide ante el penúltimo en un choque directo por la salvación que se resolverá a las 12.00 horas en el Mundial'82.

A la misma hora pero a kilómetros de distancia, el Anguiano recibirá en Isla a un Pradejón recién ascendido de Preferente que se ha acomodado a la perfección a la categoría. Y es que los verdiblancos son séptimos por delante incluso de equipos como el Calahorra con cuatro victorias en los ocho partidos disputados.

El conjunto rojillo, por su parte, quiere reconvertir su delicada situación al estar a mitad de tabla cuando se presuponía a principio de temporada que sería el que marcase el ritmo del grupo. Sin embargo, es octavo y lleva tres jornadas sin sumar; es más, en la última jornada perdió ante el Berceo (1-0). Hoy intentará aprovechar su partido en La Plantilla contra el Autol.