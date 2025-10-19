LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fútbol | Tercera División

La Oyonesa duerme líder tras conquistar La Ribera

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:43

Hay un nuevo líder en el grupo XVI, aunque sea por unas horas. Y es que la victoria de ayer de la Oyonesa en La Ribera (0-3) ha permitido que los alaveses encabecen la clasificación a falta de los partidos que quedan por resolverse hoy. Puede que las cosas cambien, pero nadie pudo anoche quitarle la sonrisa de la boca a los blanquiazules.

Villegas

Christian, Kizito (Daniel, 85), Calavia, Zubillaga, Adam (Marcos, 69), Moussa, Santolaya (Ebrima, 69), Timoteo, Adrián (Alejos, 69), Hugo y Jorge.

0

-

3

Oyonesa

Oier, Pablo, Marcos, Raúl (Diego, Bartolomé, 58), Rubén Fernández (Loza, 85), Iñaki, Daniel (Arnáez, 58), Alejandro (Diego de Miguel, 58), Rubén Pérez (Mario, 85), Josito y Miguel.

  • Goles: 0-1, m. 7. Miguel; 0-2, m. 67. Arnáez; 0-3, m. 89. Diego de Miguel.

  • Árbitro: David Singüenza Illera. Amarilla al jugador local Jorge y al visitante Daniel.

El conjunto que entrena Gerardo García León quería extender su racha ante el Villegas y rápidamente quiso poner tierra de por medio con un tempranero gol de Miguel Martínez en el minuto 7. Hubo que esperar un poco más de una hora par ver el siguiente de los alaveses y llegó por mediación del experimentado delantero Jorge Arnáez. Ya se saboreaba la victoria de los visitantes en Logroño cuando Diego de Miguel puso la guinda en el añadido con el tercer tanto que les catapultó al liderato.

