El Náxara logra contener al Haro El blanquiazul Pablo trata de superar al visitante Ibáñez, mientras su compañero Arturo controla los movimientos de otro rival. / Félix Domínguez Los blanquiazules hicieron valer su efectividad en la vanguardia, para vencer a un equipo que dominó más FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 22 enero 2019, 09:57

Intenso partido el disputado en La Salera, sobre un terreno de juego un tanto blando por las lluvias caídas antes y durante el mismo, con dos equipos que lucharon sin desmayo durante los noventa minutos. Al final, los locales supieron contener el mayor dominio del juego por parte de los visitantes, que por momentos mantuvieron a los najerinos encerrados en su campo. Sin embargo, una vez más la vanguardia blanquiazul puso en evidencia su efectividad de cara al gol, y en dos de las escasas ocasiones en que llegaron ante la meta de Fermín Sobrón, consiguieron los tantos que les valieron para hacer que el gol marcado por Unai no sirviese de nada.

2 Náxara Heras, Quirino, Eloy, Nika, Arturo, Muri (Adrián, m. 74), Miguel, Esaúl, Javi Martínez, Orodea (Duce, m. 86) y Pablo (Madero, m. 89). 1 Haro Sobrón, Ibáñez, Pirri, Martín Gómez, Loza, Josua, Facu, Joseba (Sota, m. 67), Achi, Mikel Bueno y Unai (Roberto, m. 75). Goles 1-0, m. 39. Miguel. 1-1, m. 47. Arguiarro. 2-1, m. 82. Javi Martínez. Árbitro José Miguel Alcalde, con Gallardo y Larhlid. Amonestó a los locales Arturo y Nika, y a los visitantes Josua y Sota. Incidencias Gran ambiente en La Salera, con muchos aficionados de Haro.

Comenzó el partido con los dos equipos sumamente implicados en tratar de dominar la situación, pero sin que sus propósitos se hicieran realidad en forma de ocasiones de gol. La pelea se sustanciaba sobre todo en el centro del campo y cuando las delanteras lograban sortear esa zona de juego, se encontraban con unas defensas muy bien organizadas y que, cuando era preciso, hacían uso de la contundencia para alejar el cuero.

A la media hora de juego, el blanquinegro Mikel Bueno remataba de cabeza a puerta, pero muy desviado. Poco más tarde, un buen balón en profundidad de Pablo salvaba la defensa visitante por arriba y llegaba a Miguel que se internaba para batir por bajo al meta jarrero en su salida.

El encuentro no ofreció juego preciosista, pero sí una intensidad y una lucha dignas de encomio

Tras el descanso, los de Aitor Calle salieron desatados a tratar de conseguir, primero el empate y después la remontada, y a los dos minutos el exblanquiazul Achi centraba un buen balón que la defensa local no lograba despejar, y Unai en el segundo palo no dejaba pasar la ocasión de conseguir la igualada. Un poco más tarde, el mismo jugador remataba alto otro centro en una situación parecida a la del gol.

Los jarreros mantenían a los najerinos bajo cierto control, y estos, aunque trataban de sacudirse el dominio, no lograban llegar al área rival con claridad. No obstante, el dominio en el control del balón de los del Haro no llegaba a traducirse en claras ocasiones de gol. Eso sí, si los acercamientos con relativo peligro de la primera mitad los habían propiciado jugadas a balón parado, en la segunda llegaban en disparos con poca contundencia.

En una de las pocas veces que los de Roberto Ochoa consiguieron burlar a la defensa rival, Miguel se hizo con el balón y su centro atrás lo aprovechó Javi Martínez para deshacer la igualada y llevarse los tres puntos. Los blanquinegros (ayer de color Rioja con franja blanca) siguieron intentándolo, mientras que los del Náxara se defendían como gato panza arriba y lograban mantener el resultado favorable.

La táctica de contención había dado resultado y se lograba frenar la marcha triunfal del líder Haro, con lo que su diferencia de puntos se acorta un poco.