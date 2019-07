SDL y Náxara se lanzan a la pelea Los jugadores de la SDL celebranel gol de Imanol en La Salera, el 10 de marzo. / sonia tercero Los logroñeses vivirán un duro inicio; los najerinos, un último partido difícil L.R. Logroño Martes, 23 julio 2019, 08:23

SD Logroñés y Náxara son dos de los grandes aspirantes a pelear por la primera plaza del Grupo XVI de Tercera División, es decir la competición riojana. Con veinte equipos, pero sin el Haro ni el Calahorra (éste ya no estuvo la pasada campaña), la categoría se presenta más abierta en la lucha por las primeras posiciones que, tal vez, en la pelea por la permanencia. UD Logroñés B, que firmó el 'play off', River Ebro, que lo peleó durante muchas jornadas, y algún equipo más, sueñan también con concluir el ejercicio entres los cuatro primeros. Puedes consultar el calendario en este enlace.

El calendario es el mismo que el de Segunda B, en lo que a fechas se refiere. La primera vuelta arrancará el 25 de agosto y concluirá el 5 de enero del 2020, mientras que la Liga acabará el 17 de mayo. Horas después se sortearán los primeros partidos de la fase de ascenso, que dará comienzo el 24 de mayo del 2020.

La Sociedad Deportiva Logroñés acabó la pasada campaña en la segunda plaza, con 91 puntos. Albert Aguilá sigue al frente del equipo, pero en esta ocasión desde el primer día. El reto es la primera plaza. El club ha elevado su presupuesto porque, entre otros cambios, aspira a jugar sobre hierba natural en el Mundial 82 y olvidarse del césped artificial, aunque suponga jugar en un rectángulo más pequeño.

SDL y Náxara piensan en la primera plaza y se han reforzado para gozar de la ventaja que otorga

El ascenso de cuatro equipos hace que la pelea por la permanencia se abra aún algo más

A los hombres de Aguilá les espera un inicio de temporada fuerte, con enfrentamientos contra UDL B, Calahorra B -que sigue fichando jugadores- y Varea en las jornadas segunda, tercera y cuarta. El primer domingo de noviembre se medirá al Náxara, en el Mundial'82, y concluirá la primera vuelta y la Liga frente al Calasancio.

El Náxara, que también ha reforzado su plantilla y mantiene a su técnico de la pasada campaña -Roberto Ochoa-, comenzará la campaña ante el Calahorra B y en la segunda jornada se medirá al Varea, otro conjunto que esta campaña quiere jugar 'play off'. El 13 de octubre vivirá su particular derbi frente al Anguiano, en Isla, que no renuncia a nada. Los najerinos tienen un cierre de campaña complicado, pues en la última jornada se medirán a la UD Logroñés B, en La Salera.

En la zona baja de la tabla, los cuatro equipos ascendidos -Calahorra B, Casalarreina, Comillas y Villegas- fijarán su meta en la permanencia, al igual que otros clubes que ya estaban en la categoría, caso de Calasancio, Vianes, Alberite o Berceo, aunque posiblemente se sume a la pelea alguno más.