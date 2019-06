TERCERA DIVISION El Náxara incrementa su presupuesto un 7% F.D. Domingo, 30 junio 2019, 11:33

El Náxara ha aprobado un avance de presupuesto para la temporada próxima de 197.434 euros, cifra ligeramente superior a la de ingresos de la temporada pasada que alcanzó los 183.434 euros. Marcos Martínez, presidente del club, fue claro al hablar de los números en la asamble ordinaria y no ocultó su malestar con Ayuntamiento de Nájera. «Aún no nos ha abonado los 26.000 euros de la subvención del 2018», indicó, dejando abierta la puerta a una no renovación de este compromiso. «Nosotros cumplimos nuestros compromisos, incluidos con él, y el Ayuntamiento no», añadió. A esa subvención se suma el no inicio de diferentes obras en La Salera, en vestuarios y la tribuna. Martínez presentó también los abonos. Se incrementan en 10 euros. Así, Adulto pasa de 70 a 80 euros y Mayor de 65 años, de 50 a 60 euros, Además, se crea el carnet sub'23, que costarán 50 euros anuales y el sub'18, a 20 euros por temporada.