El Mundial'82 dictará sentencia Herce conduce el balón en la eliminatoria anterior frente al Cayón / Jonathan Herreros Las Rozas y Sociedad Deportiva Logroñés empatan sin goles en la ida de la segunda eliminatoria del 'play off' IÑAKI GARCÍA Logroño Sábado, 8 junio 2019, 22:02

La eliminatoria entre la Sociedad Deportiva Logroñés y Las Rozas se decidirá en el Mundial'82 después de que los riojanos hayan empatado sin goles en tierras madrileñas en la ida de la segunda eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda División B.

La alineación de los de Albert Aguilá solo ha presentado una novedad con respecto a las citas anteriores del 'play off'. Imanol, que ya tuvo que ser sustituido en la vuelta frente al Cayón, ha dejado su sitio en el once a Binke. El ex del Calahorra, de hecho, ha sido el protagonista de la ocasión más clara de los riojanos en el primer acto. Ha llegado al filo del descanso y tras un error de los locales, pero el esférico ha terminado perdiéndose por la línea de fondo.

0 Las Rozas Yelco, Raúl, Iñaki, Lucas, Guadaño, Cruz, Goal, Calleja, Mario Sánchez (Nogueira, m. 51), Rubén Blanco (Albur, m. 76) y Turégano. 0 SD Logroñés De Prados, Aizpún, Ledo, Chacón, Miguel, Arpón, Herce (Pesca, m. 67), Gabri (Naceur, m. 63), Lacruz, Toledo (Rojas, m. 86) y Binke Goles No hubo. Árbitra Marta Huerta de Aza. Amarillas a los locales Lucas e Iñaki y al visitante Ledo.

Antes de esa llegada, el duelo ha resultado bastante abierto. Muy diferente a los que vivieron los blanquirrojos en la primera eliminatoria. Frente al Cayón, los partidos fueron mucho más trabados, con menos llegadas y con más interrupciones. Contra los madrileños, al menos este sábado, el juego ha discurrido con más ritmo.

Con esa dinámica, hombres como Lacruz se encontraban más cómodos y el mediapunta ha sido el primero en probar fortuna con un disparo con el que no ha encontrado portería. Las Rozas también ha expuesto bastante en busca del tanto que abriera la contienda. Es más, lo ha rondado en un par de ocasiones, la más clara en las botas de Turégano, pero los locales tampoco han logrado batir a De Prados y el marcador inicial no se ha movido en la primera mitad.

Más sufrimiento

La segunda parte ha sido bastante diferente a la primera. Y eso que ha comenzado con una ocasión muy clara para la Sociedad en la que Iñaki ha estado muy rápido para arrebatarle el esférico a Lacruz en el último momento. La puesta en escena había sido buena, pero después Las Rozas ha puesto en serios aprietos a los riojanos.

Los madrileños han tocado más y han llegado en más ocasiones al área rival. Han aprovechado que Ledo se ha visto pronto lastrado por una cartulina amarilla y han buscado las cosquillas a una retaguardia logroñesa que, a pesar del trabajo, se ha defendido bien. Sin embargo, esa buena labor en la zaga no se ha traducido en jugadas de peligro blanquirrojas porque el balón les duraba muy poco en los pies a los de Aguilá.

Con el paso de los minutos, las visitas locales al área de De Prados se han hecho cada vez más habituales e incluso en una ocasión el balón ha terminado en el fondo de la portería riojana. Por fortuna para los logroñeses, la colegiada ha anulado el tanto por fuera de juego de Goal.

En el tramo final, Aguilá ha reforzado su centro del campo con la entrada de Rojas y de Pesca y las llegadas madrileñas han disminuido. De Prados no ha sufrido más y el empate sin goles ha sido el resultado final. No es el mejor resultado para los blanquirrojos, pero la eliminatoria sigue abierta. El Mundial'82 dictará sentencia.