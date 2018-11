La mala racha del Anguiano llega a San Roque El Agoncillo y el Anguiano ya se midieron en la Copa Federación. m.h. Los serranos visitan al Agoncillo en uno de los partidos de hoy; en el otro se ven las caras el Yagüe y el River Ebro I. GARCÍA LOGROÑO. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:03

El Salvador y San Roque acogen los primeros partidos de la decimocuarta jornada del grupo riojano de Tercera División. En ellos se pondrán en juego tanto la pelea por entrar en el 'play off' de ascenso a Segunda División B como la lucha por no descender a Regional Preferente.

Comenzará primero (16.30 horas) en encuentro entre el Agoncillo y el Anguiano, al que ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. Los serranos sólo han sumado un punto en sus tres últimos compromisos y esa mala dinámica ha provocado una pérdida de posiciones en la tabla clasificatoria hasta llegar a su cuarto puesto actual.

TERCERA DIVISIÓN Clasificación EQUIPO PT J G E P GF GC 1 Náxara 33 13 10 3 0 31 12 2 Haro 32 13 10 2 1 30 7 3 SD Logroñés 28 13 9 1 3 32 12 4 Anguiano 26 13 8 2 3 30 14 5 UDL Promesas 26 13 8 2 3 26 15 6 River Ebro 26 13 8 2 3 29 20 7 Yagüe 22 13 6 4 3 23 18 8 Alfaro 20 13 5 5 3 20 12 9 Arnedo 20 13 6 2 5 23 19 10 Pradejón 20 13 6 2 5 16 12 11 Varea 18 13 5 3 5 16 16 12 Berceo 12 13 3 3 7 16 20 13 Oyonesa 12 13 3 3 7 10 18 14 Autol 11 13 2 5 6 8 17 15 Rapid 11 13 3 2 8 15 28 16 Alberite 10 13 2 4 7 16 39 17 Vianés 9 13 2 3 8 10 22 18 La Calzada 9 13 2 3 8 14 29 19 Calasancio 9 13 2 3 8 8 24 20 Agoncillo 8 13 2 2 9 8 27

Hoy, los de Blas Terroba tratarán de regresar a la senda de la victoria ante el colista del grupo, el Agoncillo. Los avioneros han encadenado tres derrotas consecutivas en sus últimos duelos, pero siguen viendo la permanencia a sólo un punto.

En la otra cita del día se ven las caras dos conjuntos situados en la mitad alta de la clasificación. De hecho, si el River Ebro consigue los tres puntos acabará el sábado en puestos de 'play off'. Sin embargo, la tarea no se presenta sencilla para los de Parri, ya que enfrente tendrán a un Yagüe que no pierde en El Salvador desde que en la primera jornada cayera frente al Varea. Desde entonces, los de Gonzalo Sánchez están rindiendo a un alto nivel y prueba de ello es su séptima plaza en la tabla.

Dos duelos en Preferente

La Regional Preferente riojana, mientras, alcanza este fin de semana su quinta jornada y ésta comienza hoy con dos partidos. El Comillas recibe en uno de ellos al Tedeón con el objetivo de mantener su pleno de victorias y mantenerse así en la parte noble de la clasificación. Los de Navarrete, por su parte, tratarán de dar continuidad a los dos triunfos logrados en las jornadas precedentes. En el otro, el Haro Sport Club, que no puntúa desde su primer compromiso liguero, recibe al Villegas, que intenta engancharse a la zona alta.