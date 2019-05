La SD Logroñés se queda con la miel en los labios

Albert Aguilá: «Es importante marcar fuera, pero no nos da ninguna ventaja»

El técnico del conjunto riojano destacó que el resultado no le había dejado satisfecho, aunque sí alabó el hecho de haber marcado fuera de casa. «Siempre salimos a ganar y como no lo hemos conseguido no nos podemos ir contentos. Sí que es importante marcar fuera de casa porque el empate en principio nos favorece, aunque no nos da ninguna ventaja. Quedan 90 minutos por delante ante un equipo duro y esperemos en casa ser mejores y pasar la eliminatoria», aseguró. «El Cayón no propone mucho fútbol posicional. Apuesta más por el juego directo y te exige mucho. Nos faltó continuidad en el juego, sobre todo en la salida del balón. La lectura positiva del partido es que conocemos aún mejor al rival y tenemos que prepararnos bien para hacer un partido mejor y ver si somos capaces de seguir adelante», añadió.