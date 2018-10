El líder golea al colista en casa El portero de La Calzada, Asier Gascón, despeja un balón durante el partido de ayer en El Mazo. :: Donézar El Haro castiga al La Calzada, que aguanta la primera parte con una buena defensa pero acaba sucumbiendo ante los locales DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 30 octubre 2018, 09:45

HARO. No guardaba el La Calzada un buen recuerdo de su último partido oficial contra el Haro, que le mandó a Regional Preferente hace dos años, y tampoco mejoró ayer al perder por 5-0 en el estadio El Mazo frente a los blanquinegros. La derrota de los calceatenses les condena a la última posición, con sólo 5 puntos en diez partidos, mientras los jarreros consolidan su liderato y su condición de invictos en la liga.

5 HARO Sobrón, Ibáñez, Pirri, Martín, Loza (Joseba, m. 64), Josua, Collado, Unai (Luis, m. 79), Óscar, Bueno (Urrecho, m. 70) y Sota. 0 LA CALZADA Asier, Chencho, Ander, Madalin, Jon (Arriola, m. 69), Cañas (Valer, m. 63), Aitor, Rioja, Efrén, Miguel y Chuchi (Gonzalo, m. 74). Goles 1-0, m. 48, Unai; 2-0, m. 66, Sota; 3-0, m. 68, Pirri; 4-0, m. 77, Óscar; y 5-0, m. 85, Joseba. Árbitro Millán Bárcenas, con Domínguez y Ruiz como asistentes, amonestó alos jugadores visitantes Jon y Rioja. Incidencias Alrededor de 500 espectadores en el estadio El Mazo de Haro, con presencia de aficionados calceatenses.

Cierto es que el La Calzada estuvo bien posicionado sobre el campo durante toda la primera parte, en la que mostró una buena defensa cortando el último pase del Haro, que dominó el juego y controló el balón, pero no creó demasiadas ocasiones de peligro. Sólo un remate de cabeza de Pirri en un córner y un disparo flojo de Óscar en los primeros compases del encuentro pudieron inquietar al guardameta visitante Asier. Fue en la segunda parte cuando se marcaron los cinco tantos del partido, repartidos de principio a fin de esos segundos 45 minutos.

A los 3 minutos de reiniciarse el encuentro Unai rebañó un balón dividido en el área y que no alcanzó el portero calceatense para abrir el marcador. Ya con el resultado en contra el La Calzada adquirió mayor posesión del balón, pero apenas pisó el área rival, a pesar de que ayer Efrén adquirió una posición más adelantada en el ataque, junto a Chuchi y Miguel, dejando la banda derecha a Chencho. Los rojillos finalizaron el partido con un sólo disparo a puerta. Fue en el 73, con el 3-0 en el marcador, en un contraataque conducido por Chuchi, quien, a pesar de contar con un compañero y un sólo defensor como rival, decidió jugarse la ocasión en un mano a mano con el portero harense, intentó superarle con una vaselina pero esta no fue lo suficientemente alta y Sobrón atrapó la bola sin problemas. No aportaron más los calceatenses.

Los harenses consolidan su condición de invictos y el liderato y condenan a los calceatenses a la última plaza

Óscar, protagonista

El segundo gol fue obra de Sota en el 66, aprovechando un error, una indecisión de los centrales visitantes al borde del área. El delantero local robó el balón, disparó a portería y sorprendió al guardameta ajustando el tiro al palo. El tercer y cuarto tanto tuvieron a Óscar como protagonista, aunque sólo el segundo fue obra del lateral zurdo. Primero, en el 68, Jon cometió falta en la esquina de su área y Óscar decidió lanzarla directamente a puerta. El balón votó a unos metros del portero visitante, que no pudo blocar el lanzamiento y el despeje lo aprovechó Pirri para marcar el tercero. Después, en el 77, una nueva falta, esta vez en el otro pico del área, la lanzó de nuevo Óscar pero esta vez con más acierto, ya que marcó por la escuadra, a balón parado, el cuarto gol de la fría tarde. Y es que ayer se jugó en El Mazo a 3ºC.

El quinto y último gol fue obra de Joseba, quien recibió en la parte derecha del área y con el portero rival adelantado disparó a puerta para batirlo y cerrar la cuenta.