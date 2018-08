TERCERA DIVISIÓN ¿Dónde va a jugar la SD Logroñés? Encuentro entre la SD Logroñés y el Calahorra en el campo de Las Gaunas. :: Miguel Herreros La Federación Riojana desmiente que el club juegue en el Mundial'82 por que no lo solicitó formalmente... hasta ayer V. S. LOGROÑO. Viernes, 10 agosto 2018, 13:39

La designación de un campo de juego para la Sociedad Deportiva Logroñés durante la próxima temporada es ya un culebrón venezolano. El miércoles, el club enviaba una nota informando públicamente de que jugaría como local en el campo de hierba artificial del Mundial'82. Ayer, la Federación Riojana de Fútbol mandaba un comunicado «desmintiendo rotundamente que el equipo de Tercera de la SD Logroñés vaya a hacer uso de las instalaciones del Mundial'82 ya que no ha realizado ninguna petición oficial». Hoy o mañana, tal vez llegue otro comunicado dando la solución definitiva, que todo apunta que será la primera, es decir, el uso del Mundial'82. Pero, ¿qué ha pasado para este cruce de misivas?

Los hechos son los siguientes. El 31 de julio, se celebró una reunión entre Federación, SDL y Ayuntamiento para tratar el tema y se llegó a un principio de acuerdo. «La Federación pidió que se comunicase cuanto antes la decisión. Y eso no se produjo», explica Pedro Fernández Lavadía, secretario general de la FRF. Hasta ayer a las 13.00 horas cuando, horas después de la nota federativa, la SDL enviaba la petición formal.

Durante esos casi diez días, la SDL ha evaluado las pérdidas y ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Logroño para explicarles los perjuicios del cambio de sede y las necesidades de sus 'nuevas' instalaciones. «Estábamos pendientes de mandárselo», reconoce Eduardo Guerra, presidente de la Sociedad. «Pero teníamos que contar con la información de lo que nos costaba todo y los perjuicios económicos y estábamos dialogando con el Ayuntamiento», añade. «La negociación ha sido con el Ayuntamiento, no con ellos», insiste. Sin embargo, las instalaciones del Mundial'82 son gestionadas hasta el 2036 por la Federación Riojana, que se sintió molesta por el comunicado dando por hecho una situación de la que ellos, hasta ayer, no tenían constancia. «Ellos entienden que el interlocutor es el Ayuntamiento, el que debe solucionar el problema de haberles quitado el campo. Y nos han metido en medio cuando la culpa no es de la Federación», indica Fernández Lavadía. Mientras, el Ayuntamiento de Logroño prefirió no hacer declaraciones.

En la página web de la FRF, incluso, aparecía el Mundial'82 como sede del primer partido de la SDL ante el Rápid, aunque luego fue borrado. «Había que sacar el calendario de Tercera. Podíamos no haberlo publicado hasta que estuviesen todos los campos y tal vez hubiese sido dos semanas antes del inicio de la liga, con lo que perjudicábamos a todos los clubes, así que se hizo de manera provisional, evitando que coincidiese con la UDL B, pero no llegó la solicitud formal», insisten desde la FRF.

«Hemos dialogado a tres bandas hasta que no hemos tenido todo claro. Hasta ese momento, le tengo que exigir al Ayuntamiento, no a la Federación», apuntilla Eduardo Guerra.

Con estas discusiones bizantinas pasa el tiempo y aún no se conoce el campo de juego de los blanquirrojos, aunque todo da a entender que el diálogo, tras la petición oficial, volverá a su cauce. Aunque hay suspicacias. «Desconozco la actitud de la FRF. Igual es porque no hemos presentado el papel o igual es que no quieren que juguemos», dice Guerra.

La Federación niega ese punto. «El problema viene cuando el Ayuntamiento decide no concederles Las Gaunas. Parece que somos los malos y no hemos hecho nada. Se les han ofrecido otras posibilidades, como El Salvador o Pradoviejo, pero las han rechazado. Para nosotros, lo mejor es que jugasen en Las Gaunas o en Pradoviejo. Pero en las conversaciones ya hablamos de las posibilidades existentes, de abrir el Mundial'82 el domingo por la tarde, que está cerrado, de la posibilidad de entrenar un día en el campo... Pero no lo solicitaron», asegura Fernández Lavadía.

Así, el conflicto parece más por el cómo que por el fondo. La SDL no pidió formalmente el uso pero hizo pública su decisión; la FRF no se puso en contacto con el club, sino que publicó su respuesta. Y, el Ayuntamiento, por ahora se mantiene de perfil a la espera de una solución definitiva que debe llegar rápidamente.