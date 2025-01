El Internacional no levanta cabeza en Preferente

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 23 de enero 2025, 11:11 Comenta Compartir

Dieciséis jornadas han pasado desde el inicio de Regional Preferente pero aún hay un equipo que no conoce lo que es sumar este curso. El Internacional de Logroño se ha apoderado de la posición de colista al contar todos sus partidos por derrotas en una ... primera vuelta para olvidar que está apunto de acabar con cero puntos en cuenta particular. Pero, aunque parezca mentira, lo más preocupante no es su situación en la tabla sino tener una fragilidad defensiva que hace casi imposible que pueda ver la luz al final del túnel.

Una cosa es perderlo todo y otra muy distinta es hacerlo de la manera en la que lo está haciendo el equipo que juega en El Salvador. Solo hace falta echar un vistazo a su casillero para desgranar cuál de todos es su punto más débil: el área. Tanto la del rival como la propia. Y es que al Inter le han encajado un total de 82 goles, lo que hace una media de 5,4 goles por partido disputado; mientras que solo ha sido capaz de anotar 6. Por si fuera poco, hay que añadir que protagoniza las mayores goleadas de las principales categoría del fútbol riojano. Así, la más abultada de esta temporada lleva su nombre después de caer por once goles de diferencia contra el Villegas en su campo en el mes de octubre. No ha sido la única ya que también ha sido arrollado por el Alberite (9-1), el Varea Promesas B (7-0) y el Aldeano (1-10) en la pasada jornada. Este fin de semana tendrá un difícil encuentro ante el Cenicero, en Las Viñas. El equipo logroñés buscará rascar algo para estrenar su casillero y aflojar un poco la cuerda que le asfixia tanto como el eterno colista de la categoría.

