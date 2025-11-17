El Haro hace los deberes en casa y sentencia a un Berceo desconcertado

El Haro Deportivo firmó ayer una cómoda victoria en el estadio Luis de la Fuente frente al Berceo. Las intenciones del conjunto jarrero quedaron claras ... desde el comienzo con un primer intento de Mario Urrecho a los diez minutos del inicio, que no dio en su objetivo. Ese acercamiento a la portería rival, junto a otro de Gaizka, serviría para despejar los nervios e intentarlo nuevamente.

Así llegó el primer gol, tras un fallo defensivo de Víctor Escribano que permitió a Zunzunegui conseguir abrir el marcador en el minuto 17. Las sensaciones eran buenas y las intentonas del Berceo por coger las riendas del encuentro no surtían efecto. A los nueve minutos de la segunda parte llegó un contraataque de Zunzu, junto a Urrecho, que concluyó con un gol de penalti que permitió a los blanquinegros complicarles las cosas a los de Álvaro Ruiz-Olalde, que no encontraban su lugar.

Para entonces, la animación de la grada era imparable, los aficionados alentaron a sus jugadores y no dejaron un minuto sin avivar el ambiente. El Berceo continuaba intentando acercarse y Óscar García realizó un buen disparo que no encontró el camino del gol debido a la efectividad de Sergio Portilla.

Un pase de Aitor Moreno a Zunzu terminó con un disparo en el poste. Los jarreros buscaban aumentar la ventaja en el partido. Esa superioridad de los locales se hizo aún más notoria en el minuto 79, momento en el que entró Carlos Jaén desde la banda izquierda y sentenció el encuentro con ese 3-0 final para que los locales cerraran el domingo con los deberes hechos.