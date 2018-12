El Haro defiende liderato en El Mazo El Haro, en la imagen con el Varea, recibe hoy al Alberite. :: m.h. Este jueves se disputan siete partidos, con tres de los primeros clasificados en juego L.R. LOGROÑO. Jueves, 6 diciembre 2018, 00:44

Tres de los cuatro equipos que ocupan puestos de play off de ascenso a Segunda B adelantan sus respectivos partidos a este jueves, mientras que el Náxara, segundo, jugará el domingo en La Salera frente al Varea.

El Haro defiende en El Mazo el liderato que conquistó este pasado fin de semana tras ganar en el Municipal de Varea (0-2). Con 38 puntos en la tabla, los jarreros reciben esta mañana a Alberite, último con 10 puntos.

Horarios Calasancio - Vianés 11 30 Oyonesa - Berceo 12 00 Yagüe - Anguiano 12 00 Haro - Alberite 12 00 Alfaro - Autol 16 00 Arnedo - UDL Prom 16.30 SD Logroñés - River 17 00 Agoncillo - Rapid Domingo 16.15 Pradejón - La Calzada Domingo 16.30 Náxara - Varea Domingo 17.00 Clasificación EQUIPO PT J G E P GF GC 1 Haro 38 15 12 2 1 33 7 2 Náxara 37 15 11 4 0 34 14 3 SD Logroñés 34 15 11 1 3 36 12 4 Anguiano 32 15 10 2 3 34 16 5 UDL Prom. 29 15 9 2 4 30 16 6 River 29 15 9 2 4 35 24 7 Yagüe 28 15 8 4 3 29 21 8 Alfaro 26 15 7 5 3 25 12 9 Arnedo 23 15 7 2 6 26 22 10 Varea 21 15 6 3 6 18 18 11 Pradejón 20 15 6 2 7 17 18 12 Rapid 14 15 4 2 9 18 31 13 Berceo 13 15 3 4 8 18 24 14 Oyonesa 12 15 3 3 9 11 21 15 La Calzada 12 15 3 3 9 17 32 16 Autol 11 15 2 5 8 8 24 17 Agoncillo 11 15 3 2 10 12 30 18 Vianés 10 15 2 4 9 10 23 19 Calasancio 10 15 2 4 9 9 26 20 Alberite 10 15 2 4 9 17 46

La SD Logroñés ganó en Autol y se ha colocado tercera, a cuatro puntos del líder y a tres del Náxara. Los blanquirrojos reciben en el Mundial 82 al River Ebro, rival peligroso que se ha acostumbrado a vivir en la zona alta de la clasificación y que se asoma a las cuatro primeras plazas con los 29 puntos que suma, los mismos que el filial de la UD Logroñés.

Y el Anguiano, cuarto en la tabla con 32 puntos, acude a El Salvador de Yagüe en busca de tres puntos que le mantengan en la pelea. Venció a la Oyonesa en Isla, pero el Yagüe es muy diferente al cuadro alavés. Séptimo en la tabla con 27 puntos, ha mejorado su rendimiento respecto a años anteriores y se ha convertido en un adversario muy complicado, sobre todo en su campo.

A estos tres encuentros se suman cuatro más. Calasancio y Vianés viven un partido dramático, ya que ambos están en descenso. Diez puntos han acumulado los dos y si uno de ellos es capaz de ganar esta mañana en La Estrella habrá dado un paso adelante muy importante en su particular pelea. De igual manera se puede hablar del duelo entre Oyonesa y Berceo, aunque ambos no están en descenso, pero no habitan en zona tranquila.

En La Rioja Baja, el Alfaro quiere seguir creciendo tras ganar el sábado a la UDL Promesas. Partido propicio para ello, pues recibe al Autol; y en Arnedo juega el filial blanquirrojo. Viaja con seis puntos de ventaja respecto al anfitrión, pero dentro de esa línea de irregularidad que le está marcando.