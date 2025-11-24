Golpe de autoridad en Valdegastea para seguir invicto

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:29 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

La Unión Deportiva Logroñés B sigue siendo el único club invicto de la categoría en La Rioja. Un título valioso que le mantiene en la apretada pugna por el liderato con el Varea –que sigue siendo primero al imponerse por la mínima al Villegas– y que le sube su moral a las nubes; más aún después de golear con autoridad al Pradejón (4-0) en Valdegastea ayer.

UDL B Tejada, Iñaki (Aldama, 73), Daniel, Caye, Rafa (Santolaya, 70), Alejandro, Imanol (David, 73), Jens, Nesta (Nalda, 70), César y Aieko. 4 - 0 PRADEJÓN Alejandro, Juan (Marcos, 75), Diego, Javier (Iván, 46), Julen, Diego, Tomás, Mario Carra (Iker, 46), Alejandro (Pablo, 60), Bruno (Daniel, 60) y Mouhsin.

El Promesas pisó el tapete de su fortín con fuerza y hambre de gol marcando el ritmo desde el inicio. Este arranque explosivo de los blanquirrojos dejó al rival replegado en su área intentando frenar las muchas acometidas de los locales, que al principio, llegaron por el balón parado. Sin embargo no fue ninguno de los once jugadores capitalinos el que hundió primero el esférico en la red de Alejandro sino que fue uno de los que vestían la elástica a franjas verdes y blancas. A Tomás no le quedó otra en su empeño por despejar el balón, pero terminó entrando en la jaula tras una gran ocasión local. Tuvieron varias claras para ampliar la renta por méritos propios antes del final del primer tiempo aunque la más clara llegó con el disparo escorado de Rafa, que se estrelló en el palo corto.

La segunda parte comenzó como terminó la primera. Dominio de la UD Logroñés B con conducciones rápidas pero con poca precisión en los pases finales mientras el Pradejón buscaba inquietar con el contragolpe. No ocurrió ya que el Promesas amplió la renta con una carrera de Jens por el interior que pudo finalizar y tras varios segundos de titubeos brindó a Nesta para que marcase el segundo en el 66.

El tanto a favor dio alas a la UD Logroñés B y empequeñeció al Pradejón. Fue entonces cuando David y Nalda se sumaron a la ecuación para marcar el tercero y el cuarto, respectivamente, y poner así la guinda en Valdegastea.