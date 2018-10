Golpe de autoridad del Haro en casa Los jugadores del Haro celebran el primer gol, marcado por Unai Arguiarro, ante la SDL. :: donézar Los blanquinegros vencen a la SDL en un partido con un resultado ajustado hasta el tiempo añadido, cuando marcó Joseba DIEGO MARÍN A. Martes, 16 octubre 2018, 10:13

El Haro superó ayer una nueva prueba de fuego en casa. Si anteriormente en la visita del Náxara de Roberto Ochoa a El Mazo el partido terminó en tablas, el encuentro disputado ante la SDL de David Ochoa finalizó con una victoria merecida que no sólo consolida a los blanquinegros en la segunda posición, a un sólo punto del Anguiano, sino que también desbanca a los logroñeses de los puestos de 'play off'. Ayer no sólo se ganaron tres puntos, se obtuvo confianza, seguridad y el impulso de la afición jarrera. Y todo ante una incesante lluvia, lo poco del huracán Leslie que pasó por La Rioja. No fue tan peligroso el león como amenazaba.

2 HARO Sobrón, Ibáñez, Txejo, Martín, Loza, Pirri, Facu (Luis, m. 90), Joseba, Unai (Collado, m. 85), Josua y Arana (Sota, m. 82). 0 SDL Eduardo, Aizpún, Eder (Chacón, m. 80), Ledo, Miguel, Rojas, Herce, Benito, Lacruz (Diabate, m. 68), Muriente (Tebabes, m. 55) e Imanol. Goles 1-0, m. 37, Unai; y 2-0, m. 93, Joseba. Árbitro Borja Martínez, con Acero y Muñoz como asistentes, amonestó a los jugadores locales Facu, Ibáñez y Pirri y a los visitantes Herce y Diabate. Incidencias: Alrededor de 600 espectadores en El Mazo de Haro, con presencia de aficionados logroñeses. Antes del inicio del partido se homenajeó al ex capitán del Haro Javi Pérez y se guardó un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones de Mallorca.

En la primera parte el equipo local ofreció un muy buen juego, con varios disparos a puerta, aunque sólo dos entre los tres palos. El primero, a los 15 minutos de juego, un tiro débil de Loza que el portero Eduardo atrapó sin problemas. El segundo fue el del gol, un espléndido tanto del canterano Unai Arguiarro, quien se ha hecho con la titularidad esta temporada encontrando su espacio en la banda izquierda. El blanquinegro Josua recuperó un balón en el centro del campo y asistió a Unai en largo. El canterano esprintó hasta alcanzar el esférico y se plantó solo en el área frente al portero, un mano a mano, la gloria o la nada, amagó, tumbó al guardameta visitante, abrió hueco en la portería con el regate, disparó a puerta y marcó. La grada del Mazo se vino abajo con el golazo del joven harense.

Aquellos fueron los mejores minutos del Haro durante el partido, encerrando a la SDL en su campo, con dificultad por parte de los logroñeses por quitarse de encima la superioridad local. Pero en la segunda parte cambió el guion, aunque no el sino del encuentro. Fue el equipo logroñés el que controló por completo el balón y lo jugó, aunque bien es cierto que apenas creó situaciones de peligro. Tres oportunidades de marcar tuvo la SDL y una de ellas fue a balón parado.

Sobrón, como un felino

La primera, poco después de reanudarse el encuentro, fue un lanzamiento de falta de Imanol que se estrelló en el larguero. El partido, a continuación, y durante más de media hora, transcurrió sin nada que reseñar, con el control no peligroso de la SDL y el Haro esperando atrás, intentando robar el balón y sorprender al contraataque, más cuando, en el 80 David Ochoa quitó a Eder de la defensa para introducir a Chacón. Antes ya había introducido en el campo a Tebabes y a Diabate.

Precisamente Diabate fue el protagonista de la segunda acción de peligro de los visitantes, un triple disparo a bocajarro, escorado a la derecha, que el portero local Fermín Sobrón rechazó tapando el espacio con el cuerpo, ágil como un felino, gigante como una ballena. Después, Benito disparó en el tiempo añadido y el balón se marchó fuera.

Pedía ya la hora el Haro y su afición, temerosa que una última acción visitante provocada el empate, cuando, pasados 3 minutos del tiempo reglamentario, Joseba aprovechó el rechace del portero a un taconazo de un compañero para rebañar el balón, marcar el segundo y cerrar el partido con una merecida victoria. Por segunda vez en el partido, la grada del Mazo celebró el tanto como si en lugar de la octava jornada estuviera en juego el ascenso.