La Federación desmiente que la SDL vaya a jugar en el Mundial 82 La Federación niega que exista un compromiso «ni lo va a existir» que suponga «dotar de uso preferente a ningún Club, entendemos que sería un agravio comparativo» LA RIOJA Logrño Jueves, 9 agosto 2018, 13:01

Otra vuelta de tuerca a la polémica del verano en la Tercera riojana. Tras el anuncio de ayer hecho por la SD Logroñés de que iba a jugar este año en el campo de hierba artificial del Mundial 82, hoy la Federación Riojana de Fútbol ha respondido con otro duro comunicado en el que niega esas afirmaciones, y también «que la SDL vaya a hacer uso de las instalaciones del Mundial 82».

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

Éste es el texto del comunicado dela Federación:

«Desde La Federación Riojana de Futbol queremos mostrar nuestra sorpresa en relación al comunicado oficial emitido en el día de ayer por la S.D. Logroñés, manifestando que acepta el ofrecimiento del Ayuntamiento de Logroño para jugar en el Campo de hierba artificial del Mundial 82 (Instalación gestionada por la Federación Riojana de Fútbol, no por el Ayuntamiento de Logroño).

La Federación Riojana de Fútbol desmiente rotundamente que el equipo de Tercera División de la S.D Logroñés vaya hacer uso de las instalaciones del Mundial 82, ya que la S.D. Logroñés no ha realizado ninguna petición oficial en esta Federación.

No entramos a valorar los comentarios al respecto de las reuniones mantenidas entre el Club y el Ayuntamiento de Logroño, por no haber estado presentes en las mismas, y con relación a la denegación del uso del campo de hierba natural del Mundial 82, en ningún momento esta Federación ha ofrecido este Campo para el uso en partidos oficiales, por lo que no entendemos que por parte del Club soliciten un uso no contemplado, y sin previamente haber mostrado ningún tipo de interés en conocer su estado y condiciones.

Ante la problemática que se le suscita a la S.D. Logroñés, al no disponer de terreno de juego para disputar sus partidos oficiales, esta Federación convocó una reunión el pasado 31 de julio en su sede con Ayuntamiento de Logroño y la propia S.D. Logroñés, con el fin de intentar buscar la mejor solución posible para el club, pero siempre respetando al resto de clubes que utilizan la instalación, y que han solicitado la misma en tiempo y forma.

En dicha Reunión se habló de diferentes asuntos y la Federación Riojana de Fútbol, acordó con la S.D. Logroñés obtener una respuesta por su parte en 24h para intentar atender las necesidades del club de la mejor forma posible y valorar la posibilidad de posibles cambios de horarios de los entrenamientos sin perjudicar a los clubes que si han realizado su petición en tiempo y forma.

También se dejó claro que la S.D. Logroñés tendría que dirigirse a la Federación Riojana de Fútbol para realizar dicha petición, como así han hecho todos los clubes de su categoría que juegan y entrenan en el Mundial 82 y no al Ayuntamiento de Logroño que no gestiona dicha instalación y que una vez recibida dicha petición contestaríamos de manera oficial al club.

Respecto al resto de los puntos del comunicado de la S.D. Logroñés, La Federación Riojana de Fútbol quiere exponer lo siguiente:

La instalación del Mundial 82 no tiene una concesión del servicio del Bar.

La instalación en su campo de hierba artificial no dispone de megafonía, campo en el que habitualmente se disputan partidos de esta categoría.

La instalación en su campo de hierba artificial no dispone de marcador, campo en el que habitualmente se disputan partidos de esta categoría.

La instalación no dispone de Taquilla, campo en el que habitualmente se disputan partidos de esta categoría y de Fútbol Base.

La instalación en su campo de hierba artificial no dispone de grada, esta Federación no tiene ningún compromiso de instalación de la misma, recordando que es la Titular de la instalación en la actualidad. Si se decidiese actuar en esta línea, se consultaría a los diferentes usuarios de la instalación sobre las necesidades y una vez consensuadas las mismas se procedería.

Queremos también reiterar que la titularidad de la instalación es Federativa, y que no existe ningún compromiso, ni lo va a existir por parte de esta Federación en dotar de uso preferente a ningún Club, entendemos que sería un agravio comparativo para los clubes que históricamente han utilizado la instalación y que desde nuestra institución no debemos permitir.

La Federación Riojana de Fútbol como es norma habitual intenta colaborar con las Instituciones, en este caso con el Ayuntamiento de Logroño, además de con todos los clubes Riojanos y como no puede ser de otra manera, con la S.D. Logroñés, siempre que no salgan perjudicados el resto de clubes de nuestra Federación.«