«Nos ha faltado un punto de suerte para pasar» Albert Aguilá (derecha), durante un momento del partido. / Sonia Tercero Albert Aguilá | Entrenador de la SDL El técnico blanquirrojo acabó satisfecho con el trabajo de su equipo y se lamentó de la falta de acierto en la finalización IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 17 junio 2019, 10:07

Albert Aguilá no podía estar satisfecho con el resultado de la eliminatoria frente a Las Rozas, pero sí que aseguró estar contento con el trabajo que había realizado su equipo.

- ¿Qué sensación le deja el partido después de haber tenido la clasificación en la mano?

- Nos queda un sabor de boca amargo porque nos vamos sin haber perdido. Sabíamos que este tipo de eliminatorias se deciden así y que los detalles cuentan muchísimo en esta parte de la competición. Nosotros no hemos acertado en la finalización y a eso hay que añadir que el árbitro tampoco nos ha ayudado porque parece ser que hay un penalti muy claro que no señalado. Al final todos esos pequeños detalles te penalizan mucho y hay que felicitar al rival. De cualquier modo, hay que estar contentos por el esfuerzo que ha realizado el equipo, ya que lo hemos dado todo y lo hemos intentado de cualquier manera.

- El encuentro ha tenido dos partes muy diferentes. ¿Está de acuerdo?

- Sí. En la primera parte hemos estado un poco incómodos en la salida del balón. Ellos han hecho una presión muy alta y nosotros no hemos decidido bien a la hora de buscar superioridades. Nos ha costado tener el control del juego, pero en la segunda todo ha cambiado. Ha sido una pena el gol del empate, pero creo que después hemos podido hacer el segundo. No ha podido ser y nos ha faltado ese puntito de suerte que es necesaria en este tramo de la temporada.

- Ocasiones sí han tenido.

- Los cambios que hemos hecho nos han salido muy bien. Todo ha salido según lo pensado, salvo ese gol que necesitábamos. Estamos mal por no haber pasado, pero contentos por el trabajo y por la afición.

- Desde su perspectiva, ¿ha habido penalti sobre Gabri?

- Sí. Me lo ha parecido y él también me ha dicho que es muy claro, pero al final son el árbitro y el línea los que lo tienen que pitar y si no lo han hecho es porque piensan que no ha sido.