Épico empate del Yagüe ante el líder El blanquiazul Pablo avanza con el esférico. :: s.m. Los amarillos igualan en los minutos finales a un Náxara demasiado confiado SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Lunes, 8 octubre 2018, 10:10

La Tercera esta temporada parece una Tercera diferente. Los primeros, los favoritos, no parecen equipos inalcanzables que vayan a imponer su ley jornada tras jornada para rozar el centenar de puntos al concluir la liga. Múltiples ejemplos se han dado en este comienzo de campaña, y el de ayer en El Salvador tuvo además un final épico. El Náxara llegaba tras alcanzar el liderato después de dos años con intención de no bajarse de esa posición de privilegio. Todo marchaba bien con un 0-2 que parecía suficiente tras un choque complejo, pero el Yagüe no perdió las esperanzas y en la recta final peleó hasta conseguir una igualada que llegó en el tiempo añadido. Un empate con épica y de los que hacen vibrar la Tercera riojana.

2 YAGÜE 2 NÁXARA Yagüe Miguel, Gorka, Diego García, Murias, Ousmane (Guerrero, m. 69), Francis, Jair, Gershon, Alberto (Movellán, m. 51), Vitorica (Rafael, m. 12) e Israel. Náxara Raúl Heras, Quirino, Madero, Nika, Pablo, Emilio, Miguel, Duce (Jon Estalayo, m. 75), Esaúl (Samuel, m. 79), Rojo y Javi Martínez (Orodea, m. 69). Goles 0-1, m. 46. Emilio (de penalti); 0-2, m. 64. Miguel; 1-2, m. 85. Diego García; 2-2, m. 93. Guerrero. Árbitro Oliver Lázaro, asistido por Asier González y Alba Covaleda. Amonestó a los locales Miguel, Francis, Jair, Isra y Murias y a los visitantes Madero, Javi Martínez, Jon Estalayo y Samuel.

El Yagüe de Gonzalo Sánchez es una de las sensaciones del inicio de temporada. No iba a ser fácil para el Náxara, que llegaba en un buen momento y con la obligación de defender esa primera posición que este año no tiene un dueño fijo. Los primeros minutos ya sirvieron para dejar muestra de las complicaciones que el Yagüe podía generar al líder, en especial por medio de Isra Duval en dos internadas cuyos centros no encontraron rematador.

Pasados los sustos iniciales, el Náxara se asentó sobre el césped y asumió su rol de equipo dominador. En el minuto 12, Javier Duce tuvo una gran ocasión para adelantar a los visitantes en una acción en el área del Yagüe que terminó estrellada contra el poste. El Náxara mandaba pero el Yagüe seguía dejándose ver en ataque, gozando de una gran ocasión en un remate de Rafael que sacó Raúl Heras con el pie. El empate parecía seguro al descanso, pero en el tiempo de descuento el colegiado acertó al señalar un penalti de Gershon sobre Rojo. Emilio marcó desde los once metros, poniendo por delante al Náxara en un momento clave.

La segunda mitad arrancó más igualada y sin demasiados acercamientos hasta que, en el minuto 64, Miguel culminaba para el Náxara un centro al área. Un segundo gol que parecía definitivo y es que el Yagüe perdió algo de ese empuje que logró tras el descanso. El triunfo estaba en manos de los najerinos.

Pese a lo que dijese el marcador los locales seguían confiando en sus opciones y empezaron a acumular jugadores cerca del área, como el versátil Murias, que pasó del centro de la defensa a la punta. En el minuto 85 llegó el impulso definitivo para los amarillos. Diego García remachaba un rechace de Heras tras disparo de Movellán para recortar distancias. Temblaba el Náxara, y con razón. En el descuento, otro balón al área que los visitantes fallaron al sacar era aprovechado por Guerrero, que colocó el balón junto al poste. El Yagüe lo celebró como nunca. Igualar dos goles al Náxara es todo un logro. No era para menos.