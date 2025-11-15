LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

A. S.

Encuentro de Crianza Rojilla y el CD Calahorra

En el acto se compartieron opiniones y se mostró el apoyo de la peña al club

S.S.J.

Calahorra

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

La Peña Crianza Rojilla celebró este viernes su tradicional encuentro con la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores de los equipos masculinos y femenino del Club Deportivo Calahorra.

El acto tuvo lugar en la sede de esta peña, el bar Oasis, y también contó con la colaboración de Panadería Llorente. A las 21.00 horas fue un momento privado de los socios de Crianza Rojilla y el CD Calahorra y a partir de las 22.00 se abrió a todo el público que quiso acercarse, con una fiesta musical.

La cita sirvió para compartir opiniones y hablar del club, además de mostrar el apoyo que este colectivo continúa ofreciendo en el campo de fútbol. La junta de la peña pide «motivación para seguir luchando en el césped tanto como lo hacemos desde la grada».

