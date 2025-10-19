El Haro saca músculo y logra empatar frente al Anguiano
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:47
El Haro Deportivo se enfrentó este domingo a un duro encuentro que supo gestionar frente al Anguiano. Especialmente, tras el revés vivido el pasado sábado ... con el Yagüe y el 2-5.
Segio Portilla, Gaizka Pérez, Aitor Zunzunegui, Gorka Zunzunegui, Soriano, Telleria, Asier Fernández, Urrecho, Essiam, Yeray Uzal, Aitor Moreno.
HARO 1
-
ANGUIANO 1
Jon López, Jaime García, Hector Fernández, Cantero, Iker Fernández, Néstor Cantero, Rubio, Ahmad, Iker Osua, Iker García, Carlos Rojas.
Tras un comienzo sin un claro liderazgo y con mucho movimiento del balón, finalmente Néstor Cantero, solo en el centro del área, supo firmar el primer gol del partido y poner a los suyos por delante del marcador.
En ese momento, los de Ander Santurde reaccionaron y buscaron varios intentos por mediación de Essiam e Iker García desde un córner derecho que no pudo encontrar la portería.
Una segunda tarjeta amarilla a Beñat dejó a los jarreros con un jugador menos en el encuentro
A pesar de los intentos, la intensidad seguía en el municipal Luis de la Fuente donde el Anguiano tenía la seguridad de la ventaja y el Haro buscaba a través de los disparos dar la vuelta al resultado.
La segunda parte tuvo una energía superior y continuaron los intentos por parte de Aitor Moreno. Una segunda tarjeta amarilla a Beñat Telleria dejó a los jarreros con un jugador menos en el partido y se comenzó a calentar el ambiente, especialmente por parte de los aficionados.
De esta manera, continuó el partido con ocasiones para ambos conjuntos y sin una clara posesión por parte de ninguno.
Entonces llegó lo que parecía que iba a igualar el partido, un disparo de Zunzunegui que dividió a la grada. Unos aseguraban que el balón fue sacado desde dentro por el portero del Anguiano. El árbitro no señaló nada.
El encuentro siguió con más tensión si cabe, lo que desencadenó a los pocos minutos con una tarjeta roja a Aitor Santurde, que se encontraba calentando en la banda del Luis de la Fuente para entrar a la pista.
Finalmente, llegó el momento más esperado por la parroquia local gracias a Aitor Zunzunegui, quien se hizo con el control del balón y tras un giro puso el anhelado empate que continuó hasta la conclusión del partido.
