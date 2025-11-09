Hasta cuatro equipos pelean por ser el líder del grupo riojano

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

Varea, Arnedo, UD Logroñés B y Oyonesa. Estos son los cuatro equipos que aspiran a dormir siendo líder de la categoría en La Rioja. Aunque ... solo uno de ellos podrá serlo y, antes de la disputa de sus respectivos encuentros de hoy es el conjunto del barrio logroñés el que parte con cierta ventaja. Un solo punto más que sus rivales poseen los de Adrián Gallego, pero vista la igualdad en la tabla, cualquier punto es vital.

Los de Varea tendrán una buena oportunidad para mantenerse a la cabeza ya que esta mañana recibirán en el Ángel Aguado a un Comillas que acaba de salir de puestos de descenso tras un mal arranque de campaña. A la misma hora, pero en la Ciudad Deportiva, la UDL B necesitará volver a la senda ante el Haro después de su empate con el Agoncillo. El Arnedo, por su parte, quiere extender su buena racha de cuatro triunfos seguidos en su visita al campo del Ángel de Vicente del San Marcial. Para terminar, la Oyonesa se convertirá en anfitrión durante el exigente y reñido duelo que debe disputar ante el Anguiano.

