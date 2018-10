La cara y la cruz de la Tercera riojana El Anguiano y el Agoncillo se vieron las caras en la Copa Federación. :: m. herreros El Anguiano ha arrancado la temporada con cinco victorias y el Agoncillo, por el contrario, lo ha hecho con cinco derrotas I. G. LOGROÑO. Miércoles, 3 octubre 2018, 23:12

Se han jugado cinco jornadas en el grupo riojano de Tercera División y la tabla clasificatoria deja dos polos opuestos. Por arriba, el Anguiano es el único equipo que ha salido victorioso de todos sus duelos y por abajo el Agoncillo es el colista sin haber puntuado aún. La cara y la cruz.

Sin embargo, el buen arranque de unos no debe servir para que se relajen en el futuro y el mal comienzo de los otros no puede hacer que se vengan abajo. Es algo que ambos entrenadores tienen claro. En concreto, Blas Terroba, dueño del banquillo serrano, reconoce que no le puede pedir más a estas primeras jornadas. Es más, el técnico quiere otorgar todo el mérito de lo conseguido a su plantilla. «Hay que dar mucho valor a lo que están haciendo», recalca. «El mérito es de los jugadores, que han sabido entender muy bien lo que les hemos intentado transmitir y además han logrado sobreponerse a la dura derrota (5-0) sufrida en la Copa Federación ante el Varea», añade.

Sus números son positivos tanto en ataque (16 goles a favor) como en defensa (dos en contra). Aun así, Terroba se muestra convencido de que el equipo tiene todavía capacidad para mejorar. «Los resultados nos están dando confianza, pero no hay que olvidarse de que tenemos muchos jugadores nuevos y pienso que podemos seguir creciendo», opina.

David Rudíez también ve margen de mejora en su plantilla. De hecho, considera que la clasificación no es reflejo del rendimiento del Agoncillo en las primeras jornadas. «Es cierto que fuera de casa no hemos estado bien, pero en San Roque hemos hecho buenos partidos», destaca. Rudíez no quiere poner de excusa el calendario, pero los avioneros han afrontado un duro comienzo ante oponentes llamados a estar en la mitad alta de la clasificación. UDL Promesas, Alfaro, Arnedo, Haro y Náxara han sido sus rivales.

Pese a no haber puntuado aún, el técnico avionero ve a sus jugadores «animados» para revertir la situación. «Hasta ahora, nos ha faltado acierto y también debemos corregir defectos, pero tengo confianza plena en este equipo», afirma Rudíez. «Cuando acaban los partidos, los futbolistas están un poco frustrados porque lo han dado todo, pero el martes vuelven a estar a tope para preparar el siguiente encuentro», concluye.