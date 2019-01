La Calzada logra ante el Autol una importante victoria El calceatense Efrén controla un balón ante un rival del Autol. / Diego Marín A. Rioja y Chuchi adelantan a los calceatenses con un 2-0 en el minuto 38, pero Tomé recorta distancias antes del descanso DIEGO MARÍN A. Santo Domingo de la Calzada Lunes, 7 enero 2019, 10:35

La Calzada consiguió ayer una importante victoria ante el Autol jugando una muy buena primera parte, aunque dejándose llevar en la segunda, en la que el equipo riojabajeño fue mejor y buscó más el empate que los riojalteños consolidar los tres puntos. Los tres goles llegaron en la primera parte. El primero lo marcó Rioja a placer en el minuto 16 después de que el portero rival Miguel intentara alcanzar un remate de cabeza de Aitor que se fue al larguero. Después, en el 39, el guardameta local Andrés propició un contraataque con un saque largo sobre el calceatense Miguel, quien controló y condujo el balón hasta el área, allí lo cedió a Jorge, que centró, y Chuchi remató de cabeza para marcar un gran 2-0.

2 La Calzada Andrés, Borja (Ander, m. 61), Chencho, Madalin, Aingeru (Valer, m. 70), Aitor, Jorge, Efrén (Gonzalo, m. 86), Miguel, Rioja y Chencho. 1 Autol Miguel, Calvo (Herce, m. 80), Gil, Gómez, Malo, Ramón, Merino, Tomé, Palacios (Valiente, m. 72), Castillo (David, m. 63) y Manrique. Goles 1-0, m. 16, Rioja; 2-0, m. 39, Chuchi; y 2-1, m. 44, Tomé. Árbitro Andrés Martínez, con Domínguez y Lázaro como asistentes, amonestó a los jugadores locales Borja y Aingeru y a los visitantes Merino y Manrique. Incidencias Unos 150 espectadores en El Rollo de Santo Domingo de la Calzada.

Parecía que La Calzada resolvía así un partido de forma temprana, pero no. Segundos antes del descanso Tomé marcó, como por arte de magia, el 2-1 con un disparo cuando estaba muy escorado en banda derecha y que sorprendió no sólo al portero Andrés sino a todo el campo de Santo Domingo. Ya en la segunda parte, el propio Tomé reclamó un penalti por derribo de Aingeru en el 67. Hubo ocasiones de los dos equipos, un disparo muy cruzado de Manrique y un tiro de Chuchi que despejó el guardameta Miguel, pero el marcador ya no se movió.