El Calahorra pincha ante la UD Logroñés B en La Planilla

El Calahorra no está teniendo el arranque de temporada esperado. Sus tres partidos fuera de casa se saldan con una derrota y dos empates. En La Planilla había conseguido tres victorias, pero este domingo pinchó contra la UD Logroñés B, un rival directo, y el partido terminó con empate a uno.

Abubaker, Sergio, Aitor, Abel (Iker, min. 78), Acerete (Lucas, min. 70), Bassam (Aner, min. 89), Víctor López, Estrada, Joselu, Ibai y José Menor (Taha, min.70). CALAHORRA 1 - UD LOGROÑÉS B 1 Tejada, Iñaki, Ángel, Cayetano (Nalda, min.69), Rafa (Aldama, min. 76), Imanol, Basir, Olsson (Daniel, min.76), Nesta (Raúl, min. 54), César (Alejandro, min. 69) y Aieko.

La afición hizo notar su desencanto y se escucharon pitidos en La Planilla al finalizar el encuentro frente al filial blanquirrojo. También resultó chocante que parte del público estuviese en esta ocasión apoyando al conjunto visitante. Esto se debe a la presencia de tres jugadores calagurritanos y uno descendiente de aquí que defienden el escudo de la UD Logroñés B, mientras que en el Calahorra solo jugó un canterano, Lucas, en los últimos veinte minutos.

La experiencia y técnica del equipo local se vio contrarrestada por el arrojo del conjunto visitante que se adelantó en el minuto 17 con un gol de Olsson de cabeza, con asistencia del calagurritano Rafa Cristóbal. Una jugada que la UD Logroñés B inició con un robo de balón por la banda izquierda de su ataque. Poco después el propio Olsson casi marca el segundo tanto, pero su disparo dio en el poste y a continuación salió fuera.

Gol del empate

El Calahorra lo intentó en varias ocasiones sin acierto hasta que obtuvo el premio con un gol de Aitor Ortega en el 37 que ponía en el luminoso el 1-1, resultado que fue definitivo.

Apenas había transcurrido un minuto de la segunda parte cuando el ariete local Joselu disparó al palo. No hubo suerte.

Los rojillos dominaron y Lucas Díaz lo intentó de lejos en un remate que salió fuera por arriba. La UD Logroñés B también tuvo algún buen lance, sobre todo en la recta final con Imanol y Nalda como protagonistas.