LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Basir, de la UD Logroñés B, lleva el balón perseguido por los rojillos Bassam y Abel. SANDA
Fútbol

El Calahorra pincha ante la UD Logroñés B en La Planilla

El reparto de puntos de este domingo frena la buena racha de tres victorias de los rojillos en casa, mientras que fuera acumulan una derrota y dos empates

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:43

Comenta

El Calahorra no está teniendo el arranque de temporada esperado. Sus tres partidos fuera de casa se saldan con una derrota y dos empates. En La Planilla había conseguido tres victorias, pero este domingo pinchó contra la UD Logroñés B, un rival directo, y el partido terminó con empate a uno.

Abubaker, Sergio, Aitor, Abel (Iker, min. 78), Acerete (Lucas, min. 70), Bassam (Aner, min. 89), Víctor López, Estrada, Joselu, Ibai y José Menor (Taha, min.70).

CALAHORRA 1

-

UD LOGROÑÉS B 1

Tejada, Iñaki, Ángel, Cayetano (Nalda, min.69), Rafa (Aldama, min. 76), Imanol, Basir, Olsson (Daniel, min.76), Nesta (Raúl, min. 54), César (Alejandro, min. 69) y Aieko.

La afición hizo notar su desencanto y se escucharon pitidos en La Planilla al finalizar el encuentro frente al filial blanquirrojo. También resultó chocante que parte del público estuviese en esta ocasión apoyando al conjunto visitante. Esto se debe a la presencia de tres jugadores calagurritanos y uno descendiente de aquí que defienden el escudo de la UD Logroñés B, mientras que en el Calahorra solo jugó un canterano, Lucas, en los últimos veinte minutos.

La experiencia y técnica del equipo local se vio contrarrestada por el arrojo del conjunto visitante que se adelantó en el minuto 17 con un gol de Olsson de cabeza, con asistencia del calagurritano Rafa Cristóbal. Una jugada que la UD Logroñés B inició con un robo de balón por la banda izquierda de su ataque. Poco después el propio Olsson casi marca el segundo tanto, pero su disparo dio en el poste y a continuación salió fuera.

Gol del empate

El Calahorra lo intentó en varias ocasiones sin acierto hasta que obtuvo el premio con un gol de Aitor Ortega en el 37 que ponía en el luminoso el 1-1, resultado que fue definitivo.

Apenas había transcurrido un minuto de la segunda parte cuando el ariete local Joselu disparó al palo. No hubo suerte.

Los rojillos dominaron y Lucas Díaz lo intentó de lejos en un remate que salió fuera por arriba. La UD Logroñés B también tuvo algún buen lance, sobre todo en la recta final con Imanol y Nalda como protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Fisioterapia Pérez
  4. 4 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  5. 5 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  6. 6

    Las claves del crimen de Los Lirios
  7. 7 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  8. 8

    El mundo a través de los ojos del autismo
  9. 9

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  10. 10 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Calahorra pincha ante la UD Logroñés B en La Planilla

El Calahorra pincha ante la UD Logroñés B en La Planilla