El Calahorra se deja su triunfo ante el líder en el descuento

El empate de este domingo en La Planilla deja sensaciones contrarias. Por un lado queda claro que el Calahorra tuvo más oportunidades de gol ... y un mayor dominio, sobre todo en la primera mitad. Sin embargo, el Varea aguó la fiesta rojilla al igualar el marcador en el tiempo añadido.

Ortigosa, Sergio, Abel (Nawaf, min. 82), Aner, Víctor López, Gorka, Joselu, Ibai, Junior, José Menor (Mikel, min. 82) y Lucas Díaz (Iker, min. 75). CALAHORRA 1 - VAREA 1 Pinillos, Londoño, Sergio (Rodrigo, min.65), Juan, Adrián (Juan, min. 88), Ubis, Saúl (Yoel, min. 88), Cabrera, Huerta, Mario (Asier, min. 54) y Daniel.

El Calahorra es el equipo más goleador de la clasificación, con 27 dianas. Y, junto al Arnedo, el que menos goles ha recibido (ambos suman 6 en contra), pero ocupa el sexto puesto, a cinco puntos del Varea, que sigue al frente de la clasificación después del empate.

En el encuentro de ayer, los rojillos pudieron adelantarse en varias ocasiones, como la que tuvo Joselu con un disparo casi a bocajarro que paró Pinillos, o una de Lucas Díaz que remató fuera por alto, u otra de Joselu, al igual que Abel o Ibai. Pero no fue hasta el minuto 43 cuando, en una buena jugada coral, Lucas Díaz consiguió batir por bajo a Pinillos. Este juvenil se ha hecho un hueco en el primer equipo y ha demostrado ser una pieza fundamental para el Calahorra.

El conjunto visitante tocaba bien, aunque no terminaba de rematar las jugadas. En la primera mitad destacó un disparo de Mario que obligó a Ortigosa a estirarse por alto para despejar la pelota y evitar el gol del Varea, equipo que fue pitado por la afición local por las continuas faltas y agarrones (brazo, camiseta...) para frenar a los rojillos.

Tras el descanso, los dos equipos vieron como la pelota se paseaba por delante de la portería de lado a lado, primero en el área del Calahorra y luego en la del Varea. Los rojillos pudieron aumentar su ventaja cuando a Pinilla se le escapó el balón al intentar atraparlo y José Menor remató sin fortuna. En la recta final del partido el Varea llegó a acosar al Calahorra, que no podía salir de su campo. El colegiado añadió seis minutos y cuando habían transcurrido tres, Eduardo Ubis empató con un remate de cabeza, algo que los visitantes celebraron como un triunfo y enfrió los ánimos en La Planilla.