El autor del gol rojillo, Lucas Díaz, vuela por la banda en un ataque del Calahorra, ayer en La Planilla. SANDA
Fútbol | Tercera División

El Calahorra se deja su triunfo ante el líder en el descuento

Los rojillos tuvieron más ocasiones de gol en un choque que abrió Lucas Díaz pero que empató Ubis para el Varea en el minuto 93

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:58

El empate de este domingo en La Planilla deja sensaciones contrarias. Por un lado queda claro que el Calahorra tuvo más oportunidades de gol ... y un mayor dominio, sobre todo en la primera mitad. Sin embargo, el Varea aguó la fiesta rojilla al igualar el marcador en el tiempo añadido.

