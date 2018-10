El Berceo y la UDL Promesas se reparten los puntos en La Isla LUCÍA FUENTE Logroño Martes, 23 octubre 2018, 09:39

El Berceo y la UD Logroñés Promesas empataron ayer a uno en La Isla, en un partido en el que los verdes merecieron un premio mayor tras una segunda parte en la que gozaron de las mejores ocasiones.

1 Berceo Dani Benito, Asier, Óscar, Echeverría (Sergio, min. 75), Cerezo, Navajas, Moreno, Gabriel, Peso, Zangróniz y Garrido (Mancebo, min. 76). 1 UDL Promesas Aitor, Kike, Medrano, Viguera, Ruiz, Gordo, Mario (Andrés, min 73), Carballo, Ali, Juanjo (Albert, min. 86)y Cabrera (Adrián, min. 65). goles 1-0, min. 50, Ali. 1-1, min. 70, Zangróniz. árbitro Erik Moro asistido por Enrique Acero y Óscar Lázaro. Amonestó a los jugadores locales Mancebo y Navajas y a los visitantes Cabrera, Ruiz, Ali y Jorge Carballo.

Pese a que la UDL Promesas empezó dominando la posesión del cuero, las ocasiones más claras de la primera mitad llegaron por parte del Berceo. Javi Garrido avisó primero con una internada en velocidad que se le marchó fuera después de superar a Aitor. Con el mismo hambre de gol, Garrido volvió a probar al portero visitante con un lanzamiento desde fuera del área que, pese a no ver portería, dejó claro que los verdes no querían dejar escapar los tres puntos. La última ocasión de la primera parte para el Berceo la desbarató Aitor que con una gran estirada sacó un remate de cabeza, precedido de una falta. Por su parte, Ali tuvo la más clara para la UDL Promesas: el delantero rojiblanco, tras zafarse de su marcador, se quedó solo en el área, pero no acertó de cara a gol.

Tras el paso por los vestuarios y tras una buena combinación de los rojiblancos, Ali adelantó a los visitantes. Quizás, un duro castigo para un Berceo que había contado con las mejores ocasiones hasta el momento. Pero el gol, no amedrentó a los locales. En el minuto 70 un golpeo magistral de falta de Zangróniz supuso la igualada en el marcador.

Con el 1-1 en el marcador, el Berceo se hizo dueño del partido, puso el acelerador y no dejó de acechar la portería rival. Primero Zangróniz, quien dio un recital a balón parado, le sirvió un centro en bandeja a Sergio, que remató fuera. Parecía difícil tener una ocasión más clara, pero sólo lo parecía.

Un lanzamiento de Gordo y un gol anulado por fuera de juego, desesperaron al banquillo local que veía como su equipo, pese a gozar de las ocasiones más claras, no era capaz de rematar el partido. Los verdes terminaron con la sensación de que podían haber ganado el encuentro, pero les faltó puntería.