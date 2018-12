El Anguiano se mantiene firme El local Sotés, tras superar a Zárate, se dispone a desbordar al central Parada. / Félix Domínguez Los serranos superan con claridad a un Pradejón que ofreció una buena imagen, pero que falló de cara al gol FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 18 diciembre 2018, 10:18

Anguiano. El Anguiano superó con cierta solvencia un partido difícil ayer en Isla, donde se enfrentaba a un equipo que, sin ser de los que aspiran a disputar el 'play off' de ascenso, está demostrando la suficiente solidez como para poner en aprietos a cualquier rival. Los riojabajeños se mostraron como un conjunto que no desprecia el tratar de elaborar su juego basándose en el trenzado de jugadas que les permitan llegar al área rival, desechando el patadón. No obstante, les faltó algo de mordiente arriba, a pesar de tener jugadores un tanto desequilibrantes en ambas bandas.

3 Anguiano Ricardo, Héctor, Herreros, Daniel, Félix, Álvaro, Elías, Sotés (Bonilla, m. 63), Suárez, Arnáez (Fede, m. 54) y Moha (Dani, m. 79). 1 Pradejón Blázquez, Zárate, Parada, Abrahan, Toscano, Garatea (Blanco, m. 72), Mikel, Caballero, Salah, Iker (Gorka, m. 80) e Ibra (Álvaro, m. 80) Goles 1-0, m. 16. Arnáez. 2-0, m. 42. Suárez. 2-1, m. 49. Garatea (p.). 3-1, m. 51. Álvaro. Árbitro Guillermo Rodríguez, con Fernández y Vélez. Amonestó a Arnáez, Suárez, Parada, Iker, Zárate y Abrahan. Expulsó al míster visitante Mario Izquierdo (m. 82).

En su descargo, la defensa local, a pesar de los cambios respecto a los más o menos habituales, se mostró en todo momento muy firme y atando en corto a sus rivales, lo que supuso para el guardameta Ricardo una tarde un tanto plácida, ya que solo tuvo que realizar una gran intervención a disparo de Caballero, ya en la segunda parte.

Comenzó el partido con ambos contendientes luchando por hacerse con la pelota, pero sin que ninguno de los dos llegase con peligro a la meta rival. Solo un poco antes de abrir el marcador, el central pradejonero Parada tuvo que sacar un disparo de Héctor al recoger un rebote defensivo, con Blázquez ya batido.

Luego llegó el gol de Arnáez, en una gran jugada de Suárez por la banda, que pudo partir en fuera de juego y antes de que llegase el segundo, el árbitro anuló otro tanto del autor del primero por un fuera de juego muy protestado. Los azules siguieron tratando de ampliar la ventaja, mientras que los blanquiverdes trataban de conseguir la igualada. Los locales lograron su propósito antes del descanso.

Tras la reanudación llegó el tanto pradejonero, en una pena máxima por derribo de Iker dentro del área que se encargó de transformar el capitán Garatea. No obstante, la inquietud no llegó a cundir ni en los azules ni en su afición, ya que un par de minutos más tarde Álvaro se adelantaba a la salida por alto a Blázquez, para introducir con la cabeza el cuero en las mallas. El centro llegó tras una gran jugada entre Suárez y Héctor, con centro final de este.

A partir de ahí, los locales jugaron con más tranquilidad y más volcados sobre la meta rival, con los de Mario Izquierdo siguiendo la misma tónica que durante todo el encuentro, tratando de contragolpear jugando el balón con criterio, aunque el entramado de la retaguardia de los de Blas Terroba seguían surtiendo efecto y evitaba que los de Pradejón pusieran en apuros a Ricardo, a excepción del citado disparo de Caballero que despejó con la yema de los dedos a córner.

De esta manera los de Anguiano continúan firmes en los puestos de vanguardia, aunque por detrás el Yagüe y el River Ebro le sigan de cerca y a la espera de algún fallo para auparse al cuarto puesto.