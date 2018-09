Fútbol. Tercera división El Anguiano gana fácil a un rival muy luchador El local Javi Pavía trata de zafarse de tres contrarios. :: / Félix Domínguez FÉLIX DOMÍNGUEZ Anguiano Martes, 4 septiembre 2018, 16:17

No se le podían poner las cosas más de cara al Anguiano, ayer en Isla, cuando nada más sacar del centro del campo se aproximaron a la portería rival y Fede lograba adelantar a su equipo. No había pasado ni un minuto. Con el marcador a favor, a su rival no le quedaba otra que tratar de igualar el partido cuanto antes. Sin embargo la primera mitad no fue precisamente una lección de buen fútbol por parte de ambos equipos. Los locales abusaban del juego en largo y de ahí surgían las imprecisiones y, por ende, la escasa creación de peligro ante la meta de Ángel.

3 ANGUIANO Ricardo, Félix, Daniel, Héctor, Arza (Pablo, m. 59), Álvaro, Elías (Sotés, m. 46), Moha, Javi Pavía (Suárez, m. 64), Dani y Fede. 0 Autol Ángel, Nene, Sandoval, Eduardo, Malo, Solana (Merino, 46), Ramón, Manrique (Valiente, m. 72), Tomé, Varea y David (Herce, m. 46). GOLES: 1-0, m. 1. Fede. 2-0, m. 36. Álvaro. 3-0, m. 41. Dani. ÁRBITRO: Raúl Lázaro, con Alejandro Viela y Daniel Trejo. Amonestó al local Arza y a los visitantes Eduardo, Varea, Tomé y Nene. INCIDENCIAS: Unos 150 espectadores en Isla.

Los de Autol intentaban jugar un poco más el cuero, a la par que presionaban a sus rivales para impedirles crear, pero sus intentos de mover el balón con criterio eran baldíos. En parte por su propia precipitación y en parte porque los locales también se empeñaban en no hacerles fácil los intentos de juego. Sea como fuere, los azules volvían a hacer valer su factor campo y sin jugar bien, en cinco minutos dejaban sentenciado el encuentro antes de irse al descanso. Álvaro peinando un balón procedente de una falta y Dani voleando raso un centro de Arza, dejaban a los catones a su merced.

Tras la reanudación se vio un juego un tanto más elaborado, por momentos, pero en ninguno de los casos se tradujo en goles. Sí pudieron acortar distancias en el marcador los riojabajeños, con el penalti inocente del meta local Ricardo a Tomé, pero Varea vio como el infractor le rechazaba su disparo.