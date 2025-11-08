El Agoncillo busca un triunfo ante el Berceo con el que poner freno a su mala dinámica

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:11 Comenta Compartir

Berceo y Agoncillo serán los encargados de abrir la décima jornada sobre el tapete de El Salvador a partir de las 18.30 horas con el único partido del día. Será un choque directo por la permanencia en la categoría, aunque son los avioneros los que llegan a este duelo con una mayor necesidad tras su mal arranque liguero por el que han caído a puestos de descenso con tan solo una victoria y siete puntos en su palmarés.

El conjunto berceísta, por su parte, encara este duelo en mitad de tabla después de perder por la mínima contra el Villegas la pasada jornada. Sin embargo, ha demostrado que puede competir tanto con sus rivales directos, caso de su victoria ante el Comillas, como con los de la parte alta amén de su triunfo contra el Calahorra. Habrá que esperar a esta tarde para ver de qué lado cae la moneda.

El resto de encuentros previstos para la décima jornada se resolverán a lo largo del día de mañana. El actual líder de la categoría, el Varea, será uno de los que primero se vistan de corto para recibir en el Ángel Aguado a un Comillas que empieza a ver un poco la luz al encadenar dos victorias con las que sale del descenso. Sin embargo, los arlequinados no tendrán opción de tropezar ya que tanto Arnedo, UD logroñés B y Oyonesa estarán dispuestos a aprovecharlo a tan solo un punto de distancia del primero.

El Arnedo se enfrentará el domingo al San Marcial en el Ángel de Vicente de Lardero, el Promesas jugará en la Ciudad Deportiva contra el Haro y la Oyonesa recibirá al Anguiano en el Oion Arena.