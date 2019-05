FÚTBOL BASE La Sub'17 de Tejada y Carrillo juega hoy su segundo duelo del Europeo Logroño Miércoles, 8 mayo 2019, 08:27

La selección española Sub'17 femenina afronta hoy su segundo partido del Campeonato de Europa de la categoría. El combinado de Toña Is se ve las caras con las anfitrionas del torneo, Bulgaria, a partir de las 10.30 horas.

España intentará conseguir su primera victoria de la competición después de que en su estreno no pudiera pasar del empate sin goles frente a Holanda. Sus rivales de hoy, por su parte, cayeron frente a Portugal (1-3).

En ese primer partido de las de Is, Ana Tejada partió en el once y disputó los noventa minutos, mientras que la otra riojana de la lista, Sara Carrillo, no pudo jugar por culpa de las molestias musculares que viene arrastrando desde hace algunas semanas.