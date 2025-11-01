Las selecciones riojanas dan un paso adelante en el Nacional con sus triunfos ante Ceuta

Tras sus derrotas en la jornada inicial ante Extremadura, las selecciones riojanas Sub'14 y Sub'16 dieron este sábado un paso adelante en ... el Campeonato de España que se está disputando en la Región de Murcia con sendos triunfos ante Ceuta.

Al igual que ocurrió en el estreno, los primeros en saltar al terreno de juego fueron los Sub'16, quienes se adelantaron en el marcador en el minuto 39 merced a un gran gol de Pedro. Los riojanos dejaban patente así su superioridad, pero necesitaban algún tanto más para respirar tranquilos, algo que consiguieron ya en el segundo acto. Dos goles en cinco minutos, de Daniel y Josemi, sentenciaron la contienda.

Los Sub'16 habían dejado el listón alto, pero los Sub'14 no les anduvieron a la zaga. También fueron superiores al combinado ceutí y amasaron un claro triunfo que quedó encarrilado ya antes del descanso. Los riojanos anotaron dos tantos en ese primer periodo y acariciaban de esa manera una victoria que acabó confirmándose con dos dianas más, anotadas por Lucas y por Leo Luengo.

Dos partidos y ambos combinados llegan a la jornada de este domingo con el mismo bagaje. Tanto los mayores como los más jóvenes comenzaron con derrota ante Extremadura, pero consiguieron rehacerse ayer con esos dos holgados y justos triunfos ante unos combinados ceutís inferiores. Ahora solo les falta un partido a ambas selecciones: miden sus fuerzas con los anfitriones, la Región de Murcia, con el objetivo de seguir agrandando su botín de puntos de cara a la segunda fase.