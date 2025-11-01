LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores de la Sub'14 riojana celebran un gol. Federación Riojana de Fútbol
Fútbol base

Las selecciones riojanas dan un paso adelante en el Nacional con sus triunfos ante Ceuta

Tanto los Sub'14 como los Sub'16 dejaron atrás de esta manera sus derrotas iniciales frente a Extremadura

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

Tras sus derrotas en la jornada inicial ante Extremadura, las selecciones riojanas Sub'14 y Sub'16 dieron este sábado un paso adelante en ... el Campeonato de España que se está disputando en la Región de Murcia con sendos triunfos ante Ceuta.

