Las selecciones riojanas Sub'14 y Sub'16 inician con derrotas el Nacional

No empezaron este viernes con buen pie las selecciones riojanas de fútbol su participación en el Campeonato de España Sub'14 y Sub'16 ... que se disputa en la Región de Murcia. Tanto los pequeños como los mayores arrancaron su concurso ante Extremadura y ambos combinados se presentaron con sendas derrotas.

El Nacional estrena este año formato. La Rioja ha quedado encuadrada en la Segunda División y busca en esta fase inicial llegar con el máximo número de puntos posible a la siguiente ronda. Al final, dos selecciones acabarán ascendiendo a Primera, un reto que se les ha puesto difícil a los riojanos tras sus primeros encuentros.

La Sub'16 fue la primera en saltar al campo. Lo hizo en el campo municipal El Limonar en Santomera y arrancó con buenas sensaciones. Los de Iñaki Zuazo gozaron de varias oportunidades para adelantarse en el marcador en los compases iniciales. Incluso estrellaron dos balones en el palo, pero fue Extremadura la que tomó ventaja, ya en la segunda mitad. El tanto llegó en el minuto 63 y resultó suficiente para que La Rioja se marchara sin puntuar.

Los Sub'14, por su parte, juegan sus partidos en el campo municipal Cristian Portugués de Beniel. Los de Rodrigo Gómez de Segura se vieron pronto por detrás tras recibir un doloroso gol de Extremadura en el minuto 19. Tras el intermedio, los riojanos trataron de reaccionar, pero cuando más peligro estaban llevando al área rival, se toparon con el 2-0 definitivo. Tanto ellos como los mayores tratarán de resarcirse este sábado ante Ceuta.